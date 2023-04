Der hessische Heizungs- und Wärmepumpenhersteller ist so erfolgreich wie nie. Trotzdem verkauft er sein Kerngeschäft in die USA, um sich vor Samsung und Co. zu retten. Das ruft auch den deutschen Finanzminister auf den Plan.

Der Heizungshersteller Viessmann ist Aufmerksamkeit gewohnt. Schon die frühere Kanzlerin Angela Merkel und der amtierende deutsche Regierungschef Olaf Scholz waren am Standort im nordhessischen Städtchen Allendorf an der Eder, um sich die Herstellung von Heizungen und – vor allem – Wärmepumpen erklären zu lassen.

Viessmann gilt als Vorzeigeunternehmen der Branche und als geschickt in der Selbstvermarktung. Am Dienstag aber wurde das Familienunternehmen indes förmlich überrollt von der Entwicklung. Martin Viessmann und sein Sohn Maximilian Viessmann, der das Tagesgeschäft führt, gingen auf Tauchstation, um nichts zu den Berichten über einen Verkauf ihres Unternehmens sagen zu müssen.

Sie wollen sich wohl erst gegen Wochenende äußern. Nach Informationen der F.A.Z. stimmt allerdings, was zuvor die Nachrichtenagentur Reuters und das „Wall Street Journal“ berichtet hatten. Viessmann wird verkauft. Das Unternehmen geht zu großen Teilen an den Klimaanlagenhersteller Carrier Global aus Florida. Es ist ein Rettungsversuch, um sich gegen übermächtige Konkurrenz aus Asien zu behaupten.

Erinnerungen an Kuka

Viessmann sieht sich nicht mehr in der Lage, den großen asiatischen Herstellern standzuhalten, die den deutschen Markt für Wärmepumpen verstärkt angreifen werden. Es sind Unternehmen aus China, Korea oder Japan, die aufgrund ihrer Größe und der gewaltigen Stückzahlen, die sie produzieren, mit immensen Vorteilen auf den deutschen und europäischen Markt drängen. Darunter ist etwa Samsung, der koreanische Mischkonzern, gegen den Viessmann wie ein Zwerg wirkt. Das gleiche gilt für LG, ebenfalls aus Korea. Oder für Midea aus China, hierzulande bekannt geworden durch die umstrittene Übernahme des Roboterherstellers Kuka aus Augsburg.

Das Thema hat inzwischen auch die Bundesregierung erreicht. Sie muss nach Angaben des Finanzministers Christian Lindner (FDP) den Fall Viessmann genau unter die Lupe nehmen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) werde das analysieren, sagte Lindner während einer Veranstaltung des Wirtschaftsforums der SPD in Berlin.

Es ist nicht so, dass mit Viessmann ein angeschlagenes oder verunsichertes Unternehmen klein beigibt. Es erlebt gerade vielmehr – angetrieben auch von der großen Nachfrage nach Wärmepumpen – die erfolgreichste Phase seiner langen Unternehmensgeschichte. Und das sind immerhin 105 Jahre.

In seinem Jubiläumsjahr 2022 steigerte Viessmann seinen Umsatz auf nie erreichte 4 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 13.000 auf 14.500. Da passt es ins Bild, dass die Nordhessen eine ebenfalls unternehmenshistorisch einmalige Investition von einer Milliarde Euro ankündigten, um die politisch befeuerte Nachfrage nach Wärmepumpen zu bedienen. Allein in ein neues Werk in Polen sollten mehr als 200 Millionen Euro fließen.

Mit mehr als zwölf Milliarden Dollar bewertet

Diese vermeintliche Stärke hat die Viessmanns aber nicht davon abgehalten, einem Kampf aus dem Weg zu gehen, den sie für aussichtslos halten. Nach ihrer Lesart geht es um die Rettung von Viessmann, nicht um die Aufgabe ihres Lebenswerks. Die beiden sind auch so sehr Unternehmer und so sehr in ihrer Region verwurzelt, dass eine Erzählung zu kurz zu greifen scheint, sie würden jetzt auf die Schnelle Kasse machen. Viessmann wird in der bevorstehenden Transaktion mit mehr als zwölf Milliarden Dollar einschließlich Schulden bewertet, hieß es. Die Familie soll den Kaufpreis zum Teil in Aktien, zum Teil in bar erhalten.

Es gilt allerdings als sicher, dass die beiden im Unternehmen bleiben, also nicht von der Bildfläche verschwinden werden. Bei dem Verkauf handelt es sich um die Sparte Klimalösungen, um das Kerngeschäft inklusive Wärmepumpen also. In der Unternehmensgruppe gibt es allerdings noch andere Bereiche, in denen Martin und Maximilian Viessmann fortan aktiv sein dürften: Kühltechnik etwa, das Digitalgeschäft, Unternehmensbeteiligungen, Immobilienbesitz, die Viessmann-Stiftung. Alles in allem geht es hier um etwa eine Milliarde Euro Umsatz. Aber es ist eben nicht mehr das Unternehmen, das es vorher war.

Intern hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass in dem Verteilungskampf im Wärmepumpenland Deutschland zwei Faktoren entscheidend sind: die Größe der Unternehmen und die Stückzahl in der Produktion. Hier sehen die Viessmanns ihre asiatische Konkurrenz offenbar weit enteilt, sodass ihnen nichts anderes bleibt, als an einen Konzern vergleichbarer Größe zu verkaufen, anstatt den Kampf allein aufzunehmen. Nur so seien die Arbeitsplätze in Allendorf und an den anderen Standorten zu retten.

Asiatischen Unternehmen kommt dabei zugute, dass Klimaanlagen, wie sie in ihrem Kontinent und darüber hinaus zu Abermillionen Stück verkauft werden, in Teilen baugleich mit Wärmepumpen sind. Diese Expertise und die jahrelange Erfahrung mit extrem hohen Produktionszahlen dürfte dafür sorgen, dass deutsche Hersteller wie Viessmann mehr und mehr unter Preisdruck geraten werden. In Allendorf rechnen sie deshalb vermutlich auch damit, dass sie kein Einzelfall bleiben werden.

Bosch mit seiner Marke Buderus ist hierzulande womöglich in einer komfortableren Situation, aber Vaillant aus Remscheid in Nordrhein-Westfalen ist in einer vergleichbaren Lage. Auch diesem Unternehmen geht es so gut wie nie, auch Vaillant hat milliardenschwere Investitionen in den Bau von Wärmepumpen angekündigt – aber am Ende unterscheiden sich Viessmann und Vaillant nicht wesentlich. Andere Hersteller wie etwa Stiebel Eltron aus Niedersachsen erreichen noch nicht einmal eine Milliarde Euro Jahresumsatz, sind also deutlich kleiner – und noch weniger konkurrenzfähig. Gut möglich also, dass Viessmann erst der Anfang ist.