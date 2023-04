Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Verkauf des hessischen Heizungsherstellers Viessmann nach Amerika zu bewerten. Klar ist jedenfalls: So viel Geld hätten die Viessmanns nie wieder für ihr Kerngeschäft bekommen.

Kaum ist der Viessmann-Verkauf in die Vereinigten Staaten besiegelt und das erste, reflexhafte Unverständnis über die Aufgabe eines deutschen Vorzeige-Familienunternehmens verraucht, mehren sich die wohlwollenden Kommentare. Tenor: Was für ein cleverer Deal!

Die Viessmanns werden nie wieder 12 Milliarden Euro für ihr Kerngeschäft bekommen, denn bald rutschen die Bewertungen und Margen im Geschäft mit Wärmepumpen in den Keller. Dann nämlich, wenn der Wettbewerb härter wird und asiatische Konzerne sich ihren Teil vom Kuchen holen wollen.

Dagegen, das haben Martin und Maximilian Viessmann ja als Begründung für den Verkauf angeführt, sei kein Kraut gewachsen. Außerdem gibt es Standortgarantien durch den amerikanischen Käufer Carrier und für die Beschäftigten von Viessmann 106 Millionen Euro als Bonus. Und mit dem vielen Geld für die Familie lässt sich aus den Restbeständen von Viessmann, die nicht verkauft werden, Kühltechnik vor allem, wieder etwas Schönes aufbauen. Eine Art Viessmann II gewissermaßen, die in ein paar Jahren so groß sein soll wie Viessmann I.

Das ist eine wunderbare Erzählung, und es mag sein, dass vieles davon Wirklichkeit wird. Das soziale Verantwortungsbewusstsein der Familie dürfte ohnehin außer Zweifel stehen.

Gleichzeitig aber haben die Viessmanns einige drängende Fragen geschickt umschifft: Was, wenn die Amerikaner nach einer Schonzeit auf Personalabbau oder eine Verschiebung von Kapazitäten nach Polen setzen, um im Wettbewerb zu bestehen? Dort wird ohnehin ein neues Viessmann-Werk gebaut, da böte sich ein solcher Schritt doch an.

Mehr zum Thema 1/

Und warum war kein deutsch-deutscher Zusammenschluss möglich, zum Beispiel mit Bosch, einem Unternehmen der Kategorie Carrier? Und schließlich: Warum tut sich Viessmann so schwer, die Übernahme als das zu bezeichnen, was sie auch ist: das Scheitern eines Geschäftsmodells, wie es gerade im deutschen Mittelstand gerne beschworen wird – dass nämlich mit technologischer Expertise und einer High-End-Strategie auch internationalen Billiganbietern beizukommen ist. Der nationale Viessmann-Konkurrent Vaillant scheint genau diesen Weg weitergehen zu wollen, und es wird spannend sein, ihn in den nächsten Jahren zu verfolgen.

Zum Vollzug des Geschäfts gibt es aus Nordhessen, der Heimat der Viessmanns, stattdessen besonders viel emotionale Aufwallung. Maximilian Viessmann, die Nummer 1 im operativen Geschäft, erklärt das Vorgehen gewissermaßen als Beitrag zur Rettung des Klimas, geradezu als Akt der Menschen- und Weltliebe. Denn nur wenn das Unternehmen floriere, könne es mit der Wärmewende etwas werden. Das gelte auch unter dem Dach von Carrier.

Es ist nicht schwierig, die Logik dieses Deals zu erfassen – so viel Pathos hätten sich die Verkäufer sparen können. Auch das lenkt nur ab.