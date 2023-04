Aktualisiert am

Er sagt, es gehe ihm nicht ums Geld: Martin Viessmann führt mit seinem Sohn Maximilian das 106 Jahre alte Unternehmen. Nun treten sie es an die Amerikaner ab und machen Milliarden damit. Wer sind sie?

Martin Viessmann sagt, dass er eigentlich nicht reden möchte. Er ist im Auto unterwegs an diesem Mittwochmorgen, aber das ist es nicht. Er werde zusammen mit seinem Sohn Maximilian in den nächsten Tagen ein größeres Interview geben zum Verkauf des Heizungsunternehmens, das seinen Namen trägt, an den amerikanischen Konzern Carrier . Bis dahin wolle er sich zurückhalten. Dann gibt er nach. Gut, einige Minuten seien möglich. Und ja, er sei emotional mitgenommen.

Das ist kein Wunder, denn das Unternehmen ist 106 Jahre alt und genau so lange in Familienhand. Es ist das Lebenswerk nicht nur von Martin Viessmann, dem Gründerenkel, sondern das der ganzen Familie. Für manche Beobachter ist es auch der Ausverkauf eines deutschen Familienunternehmens, eine Kapitulation. Oder, für ganz Misstrauische, das große Kassemachen. Es geht schließlich um 12 Milliarden Dollar für dass Viessmann-Kerngeschäft rund um Wärmepumpen. Zu den 100 reichsten Deutschen soll Martin Viessmann schon vorher gehört haben, jetzt rückt er noch ein paar Plätze nach oben. Er aber sagt, es gehe ihm um „soziale Verantwortung“. Nicht um Geld.