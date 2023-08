Viele Innovationen : Wenn Hörgeräte sogar Englisch verstehen

Das Thema Hören mag nicht sonderlich beliebt sein, es wird mit zunehmendem Alter der Bevölkerung aber immer relevanter. Rund 3,7 Millionen Menschen in Deutschland tragen ein Hörgerät, weitere 1,7 Millionen sollten eins tragen, weil sie wirklich schlecht hören, so die Schätzung der Bundesinnung der Hörakustiker. Für viele ist das jedoch offenbar noch ein Tabu. „Meist vergehen zwischen fünf und sieben Jahre, bevor Probleme mit dem Hören erkannt werden und ein Hörgerät angeschafft wird“, berichtet Eberhard Schmidt, der im März zum Präsidenten der Hörakustiker-Innung gewählt wurde. Der 58 Jahre alte Unternehmer verbringt in dieser Funktion häufig viele Stunden in Videokonferenzen und hat sich für diese Situation selbst ein Hörgerät angeschafft: „Das ist einfach komfortabel“, erklärt er im Gespräch mit der F.A.Z.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg.





Mit dieser Entscheidung ist Schmidt quasi Vorbild für die idealen Kunden der Branche: Menschen, die den technischen Fortschritt in der Hörakustik für sich zu nutzen wissen. Maßstab für Kenner sind die Millionen Rechenoperationen, die in jeder Sekunde in den Chips der Hörgeräte ablaufen. Absolute Spitze unter den Entwicklungen sind Hörgeräte, die mit einer Übersetzungs-App im Handy gekoppelt werden können – und im Idealfall stolperfrei einzelne Sätze oder auch einen ganzen Vortrag in einer Fremdsprache übersetzen, in Echtzeit.