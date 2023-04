Aktualisiert am

Ernüchterung in Schanghai : VW verliert Position des Marktführers in China

Die deutschen Hersteller sind derzeit mehr als früher vom chinesischen Markt abhängig. Bild: ChinaFotoPress via Getty Images

Wie durch das Brennglas zeigt Chinas Automesse, dass sich in wenigen Jahren die Verhältnisse zugunsten heimischer Anbieter verschoben haben. Die Autoshow in Schanghai war 2021 wegen der Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung ausgefallen.

Der neue Start zeigt nun, wie sehr die chinesischen Anbieter in den vergangenen Jahren ihre Modellpalette modernisiert und ihre Wettbewerbsfähigkeit gesteigert haben. Für Aufsehen mit ihren Autos sorgten vor allem die chinesischen E-Autohersteller, aber auch Technologiefirmen wie Sense­time, das seinen nach dem Vorbild von ChatGPT entwickelten Chatroboter Sense­chat in die Autos bringen will.