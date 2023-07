Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will Unternehmen um 6 Milliarden Euro entlasten, um Klimaschutz und Wachstum zu fördern. Mit welchen Maßnahmen er das erreichen will, ist am Dienstag bekanntgeworden. So sollen Unternehmen eine Prämie von bis zu 30 Millionen Euro für Investitionen in den Klimaschutz und in Energie- und Ressourceneffizienz erhalten. Zudem will der Minister die Forschung und Entwicklung fördern und Verluste für die Besteuerung einfacher verrechnen lassen. Von 2024 bis 2027 dürften Unternehmen demnach Verluste unbegrenzt von Gewinnen aus späteren Jahren absetzen, sodass diese nicht so schnell wie bisher verfallen. Anschließend soll die aktuell bestehende Grenze für den Vortrag von Verlusten erweitert werden. Was sagen Wissenschaftler, Steuerberater, Verbände und Unternehmen zu den Maßnahmen?

Die F.A.Z. hat sich umgehört: Die Wirtschaftswissenschaftlerin Dominika Lan­genmayr von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat sich mit ihrem Kollegen Reinald Koch schon im Jahr 2021 in einem Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium mit einer einfacheren Verlustverrechnung für Unternehmen beschäftigt und freut sich nun, dass ihre Vorschläge in der Politik Gehör gefunden haben. Gerade die Ausweitung des Verlustrücktrags begrüßt sie sehr. „Damit erhalten in Krisen Unternehmen relativ zeitnah Geld vom Staat zurück, aber nur, wenn sie tatsächlich einen Verlust machen und ein grundsätzlich funktionierendes Geschäftsmodell haben – also in der Vergangenheit profitabel waren“, erklärt die Ökonomin.

Zwar werde der erweiterte Rücktrag wegen der aufeinanderfolgenden Krisen der vergangenen Jahre – wie Corona und ­Ukrainekrieg – nicht so vielen Unternehmen helfen. Aber auch in Zukunft werde es Krisen geben. Zudem zeige die em­pirische Forschung, dass großzügigere Verlustrückträge die Bereitschaft von Unternehmen erhöhten, risikoreiche Investitionen etwa in Forschung und Entwicklung zu tätigen. Da Unternehmen, die Verlustrückträge nutzen, weniger Verlustvorträge nutzen können, finanziere sich diese Maßnahme zu einem großen Teil selbst.

Auch viele kleine Maßnahmen können helfen

Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Maschinenbauverbands VDMA, lobt die Maßnahmen, weil sie seiner Einschätzung nach unbürokratisch und in der Breite der Wirtschaft wirken werden. „Bundesfinanzminister Christian Lindner macht mit seinen Vorschlägen zur Verbesserung der Investitions- und Innovationsbedingungen nun Nägel mit Köpfen“, sagte Wiechers. Das unterscheide Lindners Pläne erfreulich von den jüngsten, gezielt auf einzelne Unternehmen oder Branchen abzielenden Fördermaßnahmen.

Eine große Steuerreform, von der immer wieder die Rede ist, stellen die rund 50 Einzelmaßnahmen des Finanzministeriums jedoch nicht dar. Aus Sicht von Praktikern kann man mit dem Konzept trotzdem arbeiten. „Es ist keine Big-Bang-Steuerreform, das ist aber auch gut so“, sagt Alexander Linn, Partner aus dem Geschäftsbereich Business Tax (Unternehmensbesteuerung) in der Wirtschaftsprüfung und Beratung Deloitte. Denn viele kleine Maßnahmen können laut Linn ebenfalls helfen. Die großen internationalen Unternehmen seien ohnehin schon mit dem Großprojekt der Mindestbesteuerung beschäftigt, da könnten sie sich nur sehr schwer auch noch auf eine nationale Systemreform einstellen.