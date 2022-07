Hohe Verluste : Twitter in den Mühlen von Musk

Twitter hat im vergangenen Quartal rund um den turbulenten Übernahmeversuch durch Techmilliardär Elon Musk einen Umsatzrückgang und einen hohen Verlust verbucht. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um ein Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit gut 1,3 Milliarden Dollar ge­rechnet. Twitter begründete den Rückgang mit der Abschwächung des Onlinewerbemarktes und auch mit der Unsicherheit rund um Musks Übernahmepläne. Musk hatte im April angekündigt, Twitter für rund 44 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Wenige Wochen später erklärte er den Deal einseitig für ausgesetzt und machte schließlich Anfang Juli einen Rückzieher.

Twitter will ein Urteil erreichen, das Musk verpflichtet, die Übernahme zum vereinbarten Preis von 54,20 Dollar je Ak­tie zu vollziehen. Unterm Strich beendete Twitter das zweite Quartal mit ei­nem Verlust von 270 Millionen Dollar – nach einem Gewinn von knapp 66 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, die Twitter mit seiner Werbung erreichen kann, weil sie die hauseigene App oder die Web-Version nutzen, stieg binnen drei Monaten von 229 Millionen auf 237,8 Millionen. Im ersten Quartal hatte der Dienst noch gut 14 Millionen Nutzer dazugewonnen.

Auch Snap getroffen

Auch das Geschäft der Foto-App Snapchat wird hart von der Schwäche im On­linewerbemarkt getroffen. Das sonst rasante Umsatzwachstum sank im vergangenen Quartal auf ein mageres Plus von 13 Prozent. Den Anlegern war das nicht gut ge­nug: Sie ließen die Aktie im nachbörslichen Handel am Donnerstag um mehr als ein Viertel abstürzen. Am Freitag starteten die Titel abermals mit 2 Prozent im Minus. Auslöser der Turbulenzen sind die hohe In­flation und die schwache Konjunktur. Diese Situation lässt viele Unternehmen an den Werbeausgaben sparen – der zentralen Einnahmequelle von Snapchat. Man sei in einem verschärften Kampf um Online­werbedollar mit Rivalen wie Tiktok, sagte der Finanzchef der Betreiberfirma Snap, Derek Andersen.

Snap verzeichnete mit einem Umsatzplus von 13 Prozent auf 1,11 Milliarden Dollar (1,09 Milliarden Euro) das bisher langsamste Wachstum seit dem Börsengang vor gut fünf Jahren. Noch im ersten Vierteljahr lag die Zuwachsrate bei 38 Prozent, davor waren auch 50 oder 60 Prozent üblich. Der Quartalsverlust weitete sich von knapp 152 Millionen Dollar ein Jahr zuvor auf gut 422 Millionen Dollar aus.

Kursrutsch für Seagate

Snap gab bei Vorlage der Zahlen nach US-Börsenschluss am Donnerstag keine Prognose für das laufende Vierteljahr ab. Die Firma verwies auf die Unwägbarkeiten des geschäftlichen Umfelds. Bisher lägen die Erlöse in diesem Quartal lediglich auf dem Niveau des Vorjahres. Als Reaktion auf die Unsicherheit will Snap die Kosten senken und unter anderem den Jobaufbau erheblich verlangsamen. Snapchat bleibt unterdessen weiter populär: Die Zahl der täglich aktiven Nutzer legte binnen drei Mo­naten von 332 auf 347 Millionen zu. Sie verbrachten auch mehr Zeit auf der Plattform, wie Andersen betonte.

Snapchat machen auch immer noch die Maßnahmen von Apple zum besseren Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone zu schaffen. App-Betreiber müssen Nutzer ausdrücklich um Erlaubnis fragen, wenn sie ihr Verhalten quer über verschiedene An­wendungen hinweg verfolgen wollen. Viele Nutzer lehnten dies ab – und das torpedierte zahlreiche Geschäftsmodelle bei Onlinewerbung. Snapchat kann Werbekunden deshalb weniger genau über die Er­folgsquote ihrer Anzeigen berichten, während das Unternehmen Apples Maßnahmen grundsätzlich begrüßte.

Snapchat wurde ursprünglich mit der Möglichkeit zum Senden von Fotos groß, die von allein verschwinden. Inzwischen setzt das Unternehmen aber im großen Stil auf die Kombination digitaler Effekte mit der realen Welt. Das können Spielereien wie virtuelle Masken in einem Video sein – oder die Möglichkeit, Mode und Kosmetik auf dem Handy-Display „anzuprobieren“. In dieser erweiterten Realität sehe Snap langfristig die größten Wachstumschancen, betonte das Unternehmen.

Geplante Produktionskürzungen brocken Seagate den größten Kursrutsch seit dem Börsencrash vom März 2020 ein. Die Aktien des Festplatten-Herstellers fallen im vorbörslichen US-Geschäft um knapp 12 Prozent. Das Unternehmen begründete dies mit einer geringeren Nachfrage. Im abgelaufenen Quartal blieb der Umsatz mit 2,63 Milliarden Dollar hinter den Erwartungen zurück. Im Sog von Seagate gaben die Titel des Rivalen Western Digital und des Speicherchip-Herstellers Micron bis zu 6 Prozent nach.