Verkauf der Aufzugssparte : Der Milliardendeal von Thyssen-Krupp ist perfekt

Familienzoff im Fleischkonzern : Robert Tönnies: Onkel Clemens sollte gehen

Neffe und Onkel teilen sich die Anteile an Deutschlands größtem Fleischkonzern. Der Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb spitzt den jahrelangen Zwist zwischen den beiden zu. In einem Brief wird Robert Tönnies nun deutlich. Es dürfte schmutzig werden.