Verifizierte Konten : Twitter führt neues Abo-Angebot ein

Twitter hat am Samstag seine App aktualisiert und verlangt nun acht Dollar pro Monat für die Nutzung der begehrten weißen Häkchen auf einem blauen Verifikationsabzeichen. Bisher war die Vergabe der Symbole mit dem Häkchen, die die Echtheit des Twitter-Profils garantieren, kostenlos. Vor allem die Konten von Prominenten, Unternehmen, sowie Nutzern mit vielen Followern, etwa Politiker oder Journalisten, wurden damit gekennzeichnet.

In seinem Update für Apple Geräte sagte Twitter, dass alle, die sich „jetzt“ für den neuen Service anmelden, das blaue Häkchen neben ihrem Benutzernamen erhalten, „genau wie die Prominenten, Unternehmen und Politiker, denen Sie bereits folgen“. Weitere Vorteile des Updates seien die „Hälfte der Anzeigen“, die Möglichkeit, längere Videos auf Twitter zu posten und eine bessere Platzierung für Inhalte mit hoher Qualität.

Es ist die erste größere Überarbeitung der Social-Media-Plattform durch Elon Musk, seit er Twitter übernommen hat. Der neue Dienst mit Verifizierung läuft zunächst in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien an. „Sobald wir wissen, dass es in den ersten Ländern gut funktioniert und wir die Übersetzungsarbeit abgeschlossen haben, wird es weltweit eingeführt“, sagte Musk in einem Tweet am Samstag.

UN mahnt Twitter zu Respekt für Menschenrechte

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat den neuen Twitter-Chef Elon Musk unterdessen dazu aufgerufen, für die Respektierung der Menschenrechte in dem Onlinenetzwerk zu sorgen. Aus seiner Sicht sei es „kein ermutigender Start“, dass Musk Berichten zufolge kurz nach der Twitter-Übernahme das gesamte Menschenrechts-Team des Kurzmitteilungsdienstes entlassen habe, schrieb Türk am Samstag in einem auf Twitter veröffentlichten Offenen Brief an den Multimilliardär.

Er sei „in Sorge um unseren digitalen öffentlichen Raum und Twitters Rolle dort“, schrieb Türk weiter. Wie alle Unternehmen müsse sich Twitter des Schadens bewusst sein, die auf der digitalen Plattform verursacht werden könnten, und entsprechende Maßnahmen ergreifen. „Respekt für unsere gemeinsamen Menschenrechte sollten die Leitlinien für die Nutzung und Entwicklung der Plattform sein“, betonte der UN-Menschenrechtskommissar. „Kurz, ich dränge Sie dafür zu sorgen, dass Menschenrechte unter Ihrer Führung entscheidend sind für das Twitter-Management sind.“

Musk entließ die Hälfte der Belegschaft

Eine Woche nach der Übernahme durch Multimilliardär Elon Musk hatte Twitter am Freitag rund die Hälfte seiner 7500 Angestellten entlassen. Direkt nach der Übernahme hatte Musk bereits das Twitter-Management gefeuert. Musk hatte Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro) übernommen.

Politiker und Bürgerrechtsaktivisten fürchten, dass Musk den Kurzbotschaftendienst für unkontrollierte Hassbotschaften und Falschinformationen öffnen und bisher gesperrte Nutzerkonten wie das des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder freigeben könnte.