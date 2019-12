Verhütungs-Start-up „Einhorn“ : Kondome in Chipstüten

Philip Siefer und Waldemar Zeiler wollen vor allem eins: Tabus brechen. Deshalb verkaufen sie Kondome in Chipstüten und Tampons in Getränkekartons. Doch sie engagieren sich auch für Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung.

Wer den Eingang zur Zentrale von „Einhorn Products“ sucht, geht im Zweifel erst einmal vorbei. Das über und über mit Graffiti besprühte Tor zu einem Hinterhof in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs in Berlin erinnert nun wirklich nicht an einen Unternehmenssitz. Zum Büro des Start-ups geht es links in den Seitenflügel des Altbaus, das Treppenhaus erinnert eher an das eines Wohngebäudes. An einer Tür im Obergeschoss prangt dann schließlich eine handgemalte Papp-Sprechblase mit der Aufschrift „Höhle der Einhörner“.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



Drinnen ist alles – abgesehen von Konferenzraum und Küche – eine einzige offene Bürofläche. Überall stehen Flipcharts herum, es gibt eine Sofaecke, auf einem Sessel schläft der Bürohund. Quer über einer Schreibtischgruppe hängt ein riesiges Transparent, das mehrere handgemalte Geschlechtsorgane zeigt und die Aufschrift „Ach komm, ich zieh ihn vorher raus“. Einleuchtend wird das Ganze, wenn man weiß, welches Produkt dieses Start-up hauptsächlich herstellt: Kondome, die in Chipstüten verpackt sind und nachhaltig und fair produziert werden.