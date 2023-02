Aktualisiert am

Verdi-Chef Frank Werneke rechtfertigt vor den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst seine Gehaltsforderung von 14 Prozent. Ob wieder Flughäfen, Nahverkehr oder Kitas bestreikt werden, hänge nun an den Arbeitgebern.

Hunderte Gewerkschaftsmitglieder von Verdi beteiligen sich an einer Kundgebung in der Innenstadt am 21. Februar 2023 in Schwerin. Bild: dpa

Herr Werneke, wie lange müssen sich Fluggäste noch über Streiks von Verdi ärgern, Pendler das Auto nehmen, weil Busse und Bahnen nicht fahren – und Eltern daheim bleiben, weil die Kita schließt?

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Das hängt an den Arbeitgebern. Wenn sie uns in dieser Woche ein wirklich gutes Angebot machen, können wir uns schnell einigen. Wenn nicht, kann ich nur sagen: Die Aktionsbereitschaft unserer Mitglieder ist groß. Momentan reden wir noch über einzelne Warnstreiks, zeitlich und regional begrenzt. Das werden wir, wenn notwendig, in den nächsten Wochen deutlich ausweiten. Die nächsten Streiks haben eine andere Dimension.

Um welche Bereiche geht es da?

Die Flughäfen, den Nahverkehr und die Kitas haben Sie schon erwähnt. Hinzu kommen zum Beispiel die Müllabfuhr oder die Krankenhäuser. Auch die Schleusen an den Wasserstraßen werden vielleicht nicht mehr bedient. Und vielleicht gibt’s keine Knöllchen, wenn die Angestellten der Ordnungsämter in den Ausstand treten.

Autofahrer können sich also freuen?

Ich deute nur an, was passieren kann. Grundsätzlich ist der gesamte öffentliche Dienst von Bund und Kommunen betroffen. Wenn es notwendig wird, steht die Streikplanung, die ich hier jedoch nicht ausbreiten kann.

Sie fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, mehr als in vielen Bereichen der Privatwirtschaft. Glauben Sie, dass die Leute dafür Verständnis haben?

Ich finde unsere Forderung nicht sehr hoch. Wir haben zuletzt 2020 einen Tarifvertrag abgeschlossen, mit einer Erhöhung von 3,2 Prozent in den folgenden zwei Jahren. Die Inflation betrug in diesem Zeitraum aber 11 Prozent, da fehlen also noch acht Prozent. Dieses Jahr werden wir eher sieben als sechs Prozent Inflation haben.

Die Prognosen lagen zuletzt bei fünf Prozent.

Das scheint sich nicht zu bewahrheiten. Jedenfalls ist die Inflation 2022 und 2023 zusammengenommen deutlich höher als unsere Forderung. Selbst wenn man den Mindestbetrag in Höhe von 500 Euro monatlich mitrechnet, den wir als soziale Komponente fordern.

Dann kommt man im Schnitt sogar auf 14 Prozent mehr Gehalt!

Stimmt. Für die geringeren Einkommen wäre die Inflation damit ausgeglichen. Das ist unser Ziel. Vorige Woche haben wir für die Bodendienste am Hamburger Flughafen mit 451 Euro monatlicher Erhöhung abgeschlossen, bei einer Laufzeit von einem Jahr. Dort arbeiten Menschen, die deutlich weniger als 20 Euro pro Stunde verdienen. Das liegt sehr nahe an unserer Forderung.

Die IG Metall hat acht Prozent verlangt und fünf Prozent bekommen.

Wir haben in dieser Tarifrunde vor allem diejenigen im Blick, die nicht so hohe Einkommen haben.

Wollen Sie sagen, dass ein Facharbeiter in der Autobranche ohnehin gut genug verdient?

Das ist nicht meine Formulierung, aber die durchschnittlichen Gehälter sind in der Metall verarbeitenden Industrie auf jeden Fall deutlich höher als im öffentlichen Dienst. Bei uns gibt es sehr viele Beschäftigte, die brutto weniger als 3000 Euro im Monat verdienen, die netto also mit rund 2000 Euro nach Hause gehen. Das ist unsere Ausgangslage.