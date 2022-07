Verbraucherschutzministerin : Lemke bringt angesichts von Flugchaos Bezahlung erst nach Ankunft ins Spiel

Wegen des anhaltenden Flugchaos hat Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) den Fluglinien mit einer Abkehr vom Vorkassenprinzip beim Ticketkauf gedroht. Die Fluggesellschaften seien zur Erstattung innerhalb von sieben Tagen und in bestimmten Fällen auch zu einer zusätzlichen Entschädigung verpflichtet, sagte Lemke einem Vorabbericht der Zeitung Bild am Sonntag zufolge.

"Wenn wir sehen, dass die Fluggesellschaften wirklich in großem Stil ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, werden wir Abhilfe schaffen. Wir müssten dann darüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, dass Flüge per Vorkasse bezahlt werden." Das Vorkassenprinzip sei ein Vertrauensvorschuss der Kunden, so Lemke. "Sie bezahlen eine Leistung, die sie erst in Tagen, Wochen oder Monaten in Anspruch nehmen. Wenn die Fluggesellschaften dem Vertrauen nicht mehr gerecht werden, muss man dieses Prinzip ändern."

Lufthansa streicht und streicht

Die Deutsche Lufthansa AG hat in den vergangenen Wochen immer neue Wellen von Flugstreichungen angekündigt. Grund ist Personalmangel. Die teils chaotischen Zustände in Europa zu Beginn der Sommerferienzeit wurden dadurch noch verschlimmert.

Europas größte Fluggesellschaft wird nächste Woche an einigen Tagen in Frankfurt und München etwa ein Fünftel der Abflüge streichen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Ziel sei es, einen stabilen Flugplan anzubieten. Die genaue Anzahl der Flüge stehe noch nicht fest, heißt es von der Fluggesellschaft.