Die Zeit der Pandemie-bedingten Verschiebungen und Absagen ist vorbei. Musikfans sahen sich 2022 vielmehr einem Überangebot an Touren gegenüber, was für die Konzertbranche wiederum zu ei­nem anderen Problem führte. Schließlich sind schon die Kosten für Touren enorm gestiegen. Noch mehr Konkurrenz um die begrenzte Zeit und das aufgrund der allgegenwärtigen Kostensteigerungen teils ebenfalls begrenztere Budget der Musikfans machten das Geschäft für manche noch härter. Werden dieser Tage Touren abgesagt, liegt dies zum Teil schlicht daran, dass nicht genügend Karten verkauft werden für eine halbwegs wirtschaftliche Durchführung.

In den Pandemiejahren dagegen waren die Corona-Beschränkungen oft der Grund. Sehr zum Leidwesen nicht zuletzt der Künstler, wo doch für viele Konzerte die wichtigste Einnahmequelle sind. Doch auch Fans hatten Ärger mit Tickets, die sie gekauft hatten. Trotz einer großzügigen Regelung zur Rückerstattung im Rahmen der Gutscheinlösung blieben viele Konzertgänger anteilig auf Kosten sitzen. Vor allem die Beschwerden gegen CTS Eventim , Europas größter Ticketing- und Veranstaltungskonzern, häuften sich ab dem Frühjahr 2020.

Eventim verkauft über seine Plattformen neben Karten für Shows oder Festivals konzerneigener Veranstalter auch Tickets im Auftrag Konzernfremder. Wie die Verbraucher berichteten, erstattete das Unternehmen zwar die Ticketkosten für abgesagte Konzerte zurück. Jedoch behielt Eventim einen Teil ein, ohne Kunden dazu Angaben zu ma­chen. Auf Nachfrage argumentierte man damals, es handele sich dabei um Gebühren für Leistungen, die man erbracht habe. Welche diese im Fall eines abgesagten Konzerts sein sollten, behielt der Ticketvermittler seinerzeit für sich.

Einer-für-Alle-Klage

Verbraucherschützern war dieses Ge­schäftsgebaren schon länger ein Dorn im Auge. Aus Sicht des Bundesverbands Verbraucherzentralen (vzbv) muss Eventim Verbrauchern den vollständigen Ticketpreis erstatten. Einzelne Verbraucherzen­tralen in den Ländern griffen das Thema auf, suchten das Gespräch mit Eventim – letztlich seien diese aber erfolglos geblieben. Im Mai 2022 kündigte der vzbv an, eine sogenannte Musterfeststellungsklage gegen den Ticketanbieter einreichen zu wollen. Der Vorteil für betroffene Kunden: Sie können sich der Klage anschließen und müssen das Prozess- und Kostenrisiko nicht tragen. Und je mehr enttäuschte Kartenkäufer sich der Klage anschließen, desto größer dürfte die Drohgebärde für Eventim sein.

Mit der besonderen Klageform hat der vzbv viel Erfahrung. Für rund 235 000 Dieselfahrer erwirkte man im Abgasskandal von Volkswagen einen Vergleich: Der Konzern zahlte an die Autobesitzer 830 Millionen Euro Entschädigung. Um eine solche Summe wird es in der Musterfeststellungsklage gegen Eventim nicht gehen. Sie ist im Dezember 2022 beim Bayerischen Obersten Landesgericht eingereicht worden. Je nach Veranstaltung und gebuchter Kategorie können Verbraucher laut vzbv von niedrigen, bis zweistelligen Beträgen ausgehen. Mehr als 3000 Menschen sollen dem Klageaufruf gefolgt sein. Seit dieser Woche kann sich jeder Betroffene in ein Klageregister beim Bundesamt für Justiz eintragen. Dies ist die Voraussetzung, um sich der Klage gegen Eventim anzuschließen.

Es ist nicht die erste juristische Auseinandersetzung der Verbraucherschützer mit Eventim, in der es um Konzertabsagen geht. So hatte das Landgericht München in einer Klage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen entschieden, dass Eventim im Fall abgesagter Veranstaltungen die Rückzahlung des vollen Kaufpreises nicht pauschal unter Verweis auf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweigern darf. Dies gilt insbesondere für das Kommissionsgeschäft, also dann, wenn Eventim im eigenem Namen auf fremde Rechnung handelt. In diesem Fall sollen die Ticketkäufer neben dem Ticketpreis auch die Vorverkaufsgebühren erhalten, urteilten die Richter in München.

Eventim hält Forderung für unbegründet

„Die Vorverkaufsgebühr steht uns grundsätzlich zu, das hat das Gericht be­stätigt. Wir müssen sie allerdings dem Veranstalter berechnen. Bislang waren wir von den Veranstaltern angewiesen, die Gebühr beim Kunden einzuholen, das haben wir jetzt angepasst“, hatte Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg im Juli 2021 im Gespräch mit der F.A.Z. gesagt. Das Urteil stelle aber auch klar, „dass Kunden Pandemie-bedingte Verlegungen akzeptieren müssen“. Zu der Klage der Verbraucherschützer heißt es auf Anfrage von dem M-Dax-Konzern: „Die Musterfeststellungsklage des vzbv ist offensichtlich un­begründet, und wir werden uns gegen diese verteidigen und ihre Zurückweisung durch das zuständige Gericht beantragen.“ Die Geschäftstätigkeit von Eventim stehe „selbstverständlich in vollem Einklang mit Recht und Gesetz“.

Mit Blick auf die hier in Rede stehende Frage von Erstattungen bei Absagen oder Verlegungen von Veranstaltungen sei dies schon von diversen In­stanzgerichten und im Juli 2022 auch durch zwei Urteile des Bundesgerichtshofs „ausdrücklich bestätigt“ worden. „Wir ge­hen davon aus, dass auch dieses Verfahren zu keinem anderen Ergebnis kommen wird“.