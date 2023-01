Deutsche Bierbrauer : Veltins mit Absatzrekord

Aktualisiert am

Die Deutschen trinken wieder mehr Bier. Die Traditionsbrauerei Veltins hat im vergangenen Jahr sogar so viel Bier verkauft wie noch nie. Die Fußball-WM im Winter hat dazu aber nichts beigetragen.

Wer den Chef der Veltins -Brauerei zum Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres befragt, erhält eine ambivalente Antwort: „Wir sind sehr zufrieden, aber keinesfalls euphorisch“, sagt der Veltins-Generalbevollmächtigte Michael Huber. Die Familienbrauerei aus dem Sauerland ist gegen den Branchentrend weiter auf Expansionskurs und hat im vergangenen Jahr abermals einen Absatzrekord erreicht. Der Gesamtausstoß lag mit 3,35 Millionen Hektolitern mehr als 8 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Gleichzeitig stiegen aber auch die Kosten für Strom, Gas, Malz, Kohlensäure und Kronkorken in insgesamt zweistelliger Millionenhöhe: „Das hatten wir noch nie“, ärgert sich Huber. Nur Paletten seien billiger geworden – statt 24 Euro seien dafür nur noch zwölf Euro fällig.

Tillmann Neuscheler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Insgesamt hat sich die Lage auf dem Biermarkt wieder entspannt. Vor allem das Fassbier hat eine fulminante Rückkehr erlebt, weil die Gastronomie von Lockdowns verschont blieb. „Die Menschen hatten wieder richtig Lust auf Bier“, sagt Veltins-Vertriebsgeschäftsführer Volker Kuhl, „dementsprechend ist das Fassbiergeschäft zum Sommer vollends angesprungen.“ Zwei Jahre lang hatte es danieder gelegen. Um 80 Prozent konnte Veltins den Fassbierausstoß im vergangenen Jahr steigern. Damit bewegt sich Veltins beim Fassbiergeschäft mit der Gastronomie nur noch 18 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Niveau.

Kuhl lobt ausdrücklich die Corona-Hilfen des Staates für Kneipen, Bars und Restaurants: „Die Gastronomie ist trotz aller Probleme stabil geblieben.“ Jetzt normalisiere sich der Bierverkauf, die Verbraucher kehrten zu ihren alten Gewohnheiten zurück. Während in der Pandemie wegen der Lockdowns kaum Fassbier verkauft wurde und die Verbraucher in den Getränkemärkten stattdessen zum Flaschenbier griffen, war es im vergangenen Jahr genau umgekehrt: Der Fassbierabsatz hat sich erholt, dafür kauften die Verbraucher wieder weniger Flaschenbier.

Nicht geholfen hat den Brauern im vergangenen Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft. „Die WM ist verpufft“, sagt Huber, „die war nur für Lionel Messi interessant.“ Im November komme in Deutschland einfach keine Fußballstimmung auf: „Vom sonst üblichen Rudelgucken kamen in diesem Jahr keinerlei Impulse für den Biermarkt.“

Bei der allgemeinen Erholung des Marktes gibt es deutliche regionale Unterschiede. Während die Bayern mittlerweile sogar mehr Bier trinken als vor der Pandemie, hat sich in Hessen, Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein nach der Pandemie noch keine rechte Bierlaune wieder eingestellt (siehe Grafik). Deutschlandweit ist der Pro-Kopf-Verbrauch im vergangenen Jahr erstmals seit fünf Jahren wieder gestiegen. Rund 94,3 Liter Bier trank der Durchschnittsdeutsche, schätzt Veltins auf Basis vorläufiger Daten. Der langfristige Abwärtstrend beim Bierkonsum bleibt – zum Leidwesen der Branche – aber intakt. Im Jahr 1980 lag der Pro-Kopf-Verbrauch noch bei knapp 150 Litern.

Die mit großem Abstand beliebteste Biersorte der Deutschen bleibt das Pils. Allerdings verändern sich die Präferenzen der Verbraucher langsam. Pils verliert Marktanteile, auch das Weizenbier verliert, und neuerdings verliert auch das lange Zeit gut laufende Segment der Bierspezialitäten. Bei Veltins macht sich das im schrumpfenden Absatz der Marke „Grevensteiner“-Landbier bemerkbar.

Im Trend liegt dagegen schon seit Jahren das Hellbier. Inzwischen hat es sich in der Rangliste der beliebtesten Biersorten in Deutschland hinter Pils auf Rang zwei geschoben. Um den Trend nicht zu verpassen, hat Veltins im Mai 2020 die Biermarke „Helles Pülleken“ auf den Markt gebracht, das es nur in Flaschen zu kaufen gibt. Mit Erfolg: Rund 256.000 Hektoliter hat Veltins im vergangenen Jahr davon verkauft – ein Anstieg um rund 25 Prozent.