Zukunft der Veltins-Brauerei : „Die Leute haben weiter Durst auf Bier“

„Bier her, Bier her – oder ich fall um“, heißt es in einem deutschen Schlager. Seit Corona da ist, wurde das Lied nicht mehr so häufig gesungen. Bild: dpa

„Es gibt keinen Grund für Schwarzmalerei“, sagt Michael Huber, der Generalbevollmächtigte der Veltins-Brauerei, im Gespräch mit der F.A.Z. Zwar spricht der Deutsche Brauerbund wegen der Corona-Pandemie von einem „rabenschwarzen Jahr“, doch die Brauerei aus dem Sauerland ist nicht ganz so pessimistisch: „Die Leute haben ja weiterhin Durst auf Bier“, sagt Huber: „Wir kommen mit einem halben blauen Auge davon.“ Vorübergehend werde es freilich hart, der Branche drohten Pleiten und neue Zusammenschlüsse, aber: „Wir haben die Mittel, eine solche Krise durchzustehen.“

Die Familienbrauerei war in den vergangenen Jahren vom Erfolg verwöhnt. Entgegen dem Schrumpfkurs der Branche konnte Veltins seinen Bierausstoß in den vergangenen 25 Jahren um mehr als 33 Prozent steigern. Auch die Belegschaft ist in dieser Zeit um 285 auf 680 Mitarbeiter gestiegen. Corona geht aber auch an Veltins nicht spurlos vorüber: „Zwischen Mitte März und Mitte Mai haben wir kein einziges Fass Bier verkauft“, sagt Marketing-Geschäftsführer Volker Kuhl: „Unsere Fassbieranlage haben wir in dieser Zeit eingemottet und gereinigt.“ Seit Juni laufe das Fassbiergeschäft langsam wieder an – allerdings nur „auf Sparflamme“. Weil Veltins aber schon vor der Krise nur rund 17 Prozent seines Umsatzes mit dem Verkauf von Fassbier erzielt hat, kommt die Brauerei glimpflicher davon als viele andere Brauer, deren Gastronomiegeschäft oft deutlich darüberliegt.

„Im großen Stil Flaschen nachgekauft“

Das Geschäft mit Flaschenbier für Endkunden läuft überraschend gut. Auch bei Veltins sei es daher schon zu Leergut-Engpässen gekommen: „Wir haben im großen Stil Flaschen nachgekauft“, sagt Kuhl. Veltins konnte etwa die Hälfte des Fassbierverlustes durch den Mehrverkauf von Flaschenbier ausgleichen. Unter dem Strich aber bleibt ein Minus: Insgesamt hat Veltins im ersten Halbjahr rund 70.000 Hektoliter – das entspricht der Menge von 700.000 Bierkisten – weniger verkauft als sonst. Es ist ein Rückgang um rund 4,5 Prozent. „Es wird zweieinhalb Jahre dauern, bis sich der Umsatz wieder vollständig erholt hat“, vermutet Huber. Das sei verkraftbar, auch in der Vergangenheit habe man schon schwierige Situationen gemeistert: „Wir haben auch das Dosenpfand überlebt“, sagt Huber gelassen. Als 2003 das Zwangspfand eingeführt wurde, war quasi über Nacht der gesamte Dosenbier-Absatz eingebrochen.

In der Veltins-Brauerei ging die Arbeit auch während des Lockdowns weiter. In Kurzarbeit wurden für 14 Tage nur Teile des Außendienstes geschickt. „Die hatten schlicht nichts mehr zu tun, weil die Gastronomen die Türen abgeschlossen hatten“, sagt Kuhl. Inzwischen sei die Belegschaft wieder vollzählig. Bislang gab es in der Brauerei auch noch keinen Corona-Fall. Damit das so bleibt, muss sich jeder Veltins-Mitarbeiter, der aus dem Urlaub zurückkommt, erst testen lassen, bevor er wieder mit der Arbeit beginnt.

Veltins will Corona zum Trotz an seinen Investitionsplänen festhalten und die Brauerei für mehr als 71 Millionen Euro modernisieren. Im Frühjahr wurden die Fundamente für eine neue Abfüllanlage fertig, in diesem Monat starten die Arbeiten am Hochbau. Mitten in der Krise bringt Veltins sogar ein neues Bier auf den Markt, um auf den Trend zum Hellen aufzuspringen. Seit Mai gibt es das „Helle Pülleken“ in kleinen, auffälligen Fläschchen.

Gespart werde lediglich im Marketing, sagen die beiden Biermanager. Auch das Ansinnen des Deutschen Fußball Bundes (DFB), der nach der Kündigung von Bitburger seit über einem Jahr verzweifelt nach einem neuen Biersponsor für die Fußball-Nationmannschaft sucht, habe man abgelehnt: „Zu teuer“, sagt Huber lakonisch. Gespräche habe es aber gegeben. Der DFB habe ja „quasi jeden angesprochen“.

Stattdessen hofft Veltins auf die Rückkehr des Normalbetriebs in der Bundesliga. Allein in der Veltins-Arena des FC Schalke 04 – „unserer größten Kneipe“, wie Huber sagt – entgeht Veltins an jedem Spieltag ohne Stadionbesucher der Verkauf von rund 30.000 Litern Bier.