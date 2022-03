VDA-Präsidentin Müller : „Musk muss uns nicht zeigen, wie man Fabriken baut“

Aktualisiert am

Frau Müller, Elon Musk hat in Brandenburg in nur zwei Jahren eine der größten deutschen Autofabriken gebaut. Was können wir von Tesla lernen?

Tesla ist der Bau ja nur gelungen, weil sie immer schon gebaut haben, bevor die behördlichen Genehmigungen vorlagen. Elon Musk muss uns nicht zeigen, wie man Fabriken baut. Das können die deutschen Unternehmen sehr gut, wenn sie entsprechende Rahmenbedingungen bekommen und Begleitung bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Auch deutsche Unternehmen könnten doch wie Tesla mit dem Bau schon mal loslegen und darauf setzen, dass sie die Genehmigung danach schon bekommen werden.