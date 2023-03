Der befürchtete Blackout der Chemieindustrie ist ausgeblieben, doch der Branchenverband VCI warnt. Auch im laufenden Jahr gehe die Produktion zurück, ohne einen festen Industriepreis für Strom drohten weitere Stilllegungen und Investitionsstopps in Deutschland. Das Schlimmste habe man gerade noch verhindert, aber keines der Probleme sei wirklich gelöst: es könnte deshalb doch noch sehr schlimm kommen.

Das ist grob zusammengefasst die Stimmung in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie ein Jahr nach Beginn des Ukrainekrieges – ein Jahr, in dem jeder in Politik und Gesellschaft lernen musste, wie abhängig die deutsche Chemieindustrie von russischem Gas ist und in welcher Fülle von Produkten Gas am Anfang der Wertschöpfungskette steht. Es war auch ein Jahr, in dem die Berliner Politik von der Chemieindustrie vor sich her getrieben wurde, so jedenfalls sehen es nicht wenige ihrer Kritiker.

Das vorläufige Resümee aus Sicht der Industrie: „Das Gas ist uns nicht ausgegangen und der Einbruch der Wirtschaft ausgeblieben“, sagte Wolfgang Große Entrup, der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI auf dem jährlichen Stelldichein mit der Presse. Dennoch hätten die Industrievertreter die Lage damals nicht schwärzer gemalt als sie gewesen sei und sich bis heute fortentwickele. Das vierte Quartal sei „dunkler als befürchtet“ verlaufen, viele Anlagen stünden bis heute still. Im vergangenen Jahr 2022 ist die Produktion nach seinen Worten von Quartal zu Quartal zurückgegangen, in der Chemie alleine – ohne das Pharmageschäft – um fast 12 Prozent, im vierten Quartal dann sogar um fast ein Viertel.

Durch den Boom der Autoindustrie, wo es wegen des Chipmangels ein Nachholbedarf gebe, seien die Zahlen zudem überzeichnet. Bis auf die Autobauer hätten alle Branchen im vierten Quartal ihre Produktion gedrosselt. Die Bauwirtschaft leide zunehmend unter der Zinswende, die private Konsumnachfrage unter der sinken Kaufkraft – beides wichtig Abnehmerbranchen für die Chemieindustrie

Dass es zu keinem Blackout im Winter kam, ist nach Große Entrups Worten vielen Faktoren zu verdanken: dem Hochfahren der Kohlekraftwerke, dem milden Winter – „Petrus ist ein Chemiker“ –, einem Managementkraftakt und der Tatsache, dass die Industrie erhebliche Anlagen heruntergefahren habe. „20 Prozent weniger Energie bedeuten aber auch 20 Prozent Produktionsverzicht.“

Nur aufgrund der im Jahresverlauf überaus stark gestiegenen Preise sei der Umsatz so stark gewachsen: um 16,6 Prozent auf 265 Milliarden Euro. Die Gewinne aber seien gesunken, vor allem Mittelständler ohne großes Auslandsgeschäft stünden stark unter Druck. Zudem würden im neuen Jahr die Preissteigerungen den Produktionsrückgang nicht mehr überzeichnen. Im vierten Quartal seien die Preise erstmals wieder gesunken. Auf Jahressicht erwartet der VCI einen Rückgang der Erzeugerpreise um 2 Prozent.

Dass damit die größten Sorgen vorbei seien, es wieder aufwärts gehe, ist nach Große Entrups Worten längst nicht ausgemacht. Für das laufende Jahr rechnet der Verband mit weiteren Minuszeichen: Um nochmals 8 Prozent werde die Produktion in der Chemieindustrie sinken, der Umsatz nicht mehr wachsen, sondern um 10 Prozent ebenfalls zurück gehen.

„Der Zustand unsere Branche in Deutschland ist nach wie vor kritisch, ein weiteres Schönreden für die Industrie lebensgefährlich“, sagte Große Entrup. Kein Problem sei wirklich gelöst, die Infrastruktur in schlechtem Zustand, die Energiewende verschlafen, der Fachkräftemangel nehme zu, die Bürokratie wuchere und die Energiepreise nach seinen Worten „astronomisch“. Deutschland habe ein echtes Standortproblem.

Um die Produktion im Land zu halten und zugleich die anstehende klimaneutrale Umbau zu stemmen, sei vor allem ein Umdenken nötig, ein anderes „Mindset“, wie es der VCI-Hauptgeschäftsführer ausdrückte. Weniger Regulierung, weniger Widerstand gegen Windparks und Stromtrassen. „Die viel beschworene Zeitenwende muss jetzt kommen.“

Mit klaren finanziellen Forderungen hält sich der VCI noch zurück. Es sei aber, so Große Entrup, ein gutes Zeichen, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck das Jahr 2023 zum Jahr der Industriepolitik ausgerufen und eine „transformative Angebotspolitik“ angekündigt habe. Hinter der Ankündigung steht der Versuch, den anstehenden Umbau der Industrie auf eine das Klima schonendere Produktion politisch zu unterstützen, sprich: die Unternehmen zu subventionieren. Eine der Kernpunkt, die sogenannte Klimaschutzverträgen, haben allerdings schon für Streit gesorgt, bevor sie überhaupt beschlossen sind.

Gestritten wird darüber, wer wann auf welche Art von den 68 Milliarden Euro profitiert, die Habeck für die „Mehrkosten“ einer klimagerechten Modernisierung vorgesehen hat. Große Entrup sagte dazu lediglich, die Klimaschutzverträge seien viel zu kompliziert.

Der VCI fordert stattdessen einen festen Industriestrompreis. Statt ursprünglich 4 Cent je Kilowattstunde spricht der Verband nun von 5 bis 10 Cent, mit denen die Industrie leben könne. Ansonsten drohten Abwanderungen und ein Stopp der Investitionen in Deutschland.