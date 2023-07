Varta galt lange Zeit als große deutsche Batteriehoffnung. Doch das in Ellwangen bei Aalen ansässige Traditionsunternehmen ist finanziell angeschlagen und muss einen harten Sparkurs fahren, um möglichst bald wieder an gute Zeiten anknüpfen zu können, als es hohe Margen erwirtschaftete und entsprechende Dividenden auszahlte. Für das Jahr 2022 gehen die Anteilseigner leer aus. In der am Dienstag anstehenden Hauptversammlung, für die nach Auskunft eines Unternehmenssprechers keine Medienvertreter zugelassen sind, werden sicherlich die künftige Ausrichtung und der geplante Umbau im Mittelpunkt stehen.

Ende März betrugen die Schulden dem Quartalsbericht zufolge mehr als 980 Millionen Euro, und die Eigenkapitalquote erreichte nur 20,4 Prozent. Es lief ein Verlust von 37,7 Millionen Euro auf. Für Daniel Bauer, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), ein Alarmsignal: „Die hohe Finanzverschuldung lastet schwer auf dem Unternehmen, daher ist die Lage als eher kritisch einzustufen.“ Der Vorstand scheine dies aber, wenn auch spät, erkannt zu haben und steuere aktuell mit einem harten Restrukturierungsprogramm entgegen. Bis das richtig greift, wird es sicherlich noch einige Zeit dauern.