Varta-Chef Herbert Schein : „Im Ohr kann man viele Daten abgreifen“

Herr Schein, während Teile der Wirtschaft am Boden liegen, liefert Varta Batterien für angesagte Produkte wie kabellose Kopfhörer, und der Bundeswirtschaftsminister hat Ihnen einen Bescheid über 300 Millionen Euro Fördergeld vorbeigebracht. Bekommen Sie von der Corona-Krise überhaupt etwas mit?

Unserem Unternehmen geht es in der Tat sehr gut, Gott sei Dank. Wir haben keine Nachteile durch die Corona-Pandemie. Hinter uns liegt das beste Halbjahr der Unternehmensgeschichte, und wir glauben, im zweiten Halbjahr noch schneller wachsen zu können. Derzeit bauen wir etwa hier in Nördlingen eine neue Fabrik und wollen tausend Mitarbeiter einstellen. Wir wollen in diesem Jahr einen Umsatz von bis zu 830 Millionen Euro erreichen und eine operative Rendite von 26 Prozent. Damit sind wir natürlich sehr zufrieden, denn wir schaffen diese Marge, obwohl wir in einem enormen Aufbau der Produktion sind.