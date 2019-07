Hier wird gespritzt: Das Pflanzenschutzmittel von Monsanto, das Glyphosat enthält, steht weltweit in der Kritik – in Amerika gehen deswegen mehrere tausend Kläger gegen die Bayer-Tochter vor. Bild: Florian Gaertner/photothek.net

Nach dem folgenschweren Erwerb des Glyphosat-Herstellers Monsanto verschlechtert sich im Bayer-Konzern die Stimmung unter den Leistungsträgern. Die in der Chemie- und Pharmabranche vielbeachtete Umfrage des Führungskräfteverbandes VAA, welche der F.A.Z. vorab vorliegt, ergibt: Bayer sinkt in der Gunst seines akademischen Personals wie kein anderes der knapp zwei Dutzend erfassten Unternehmen. Besonders deutlich sichtbar ist der Abstieg in den Noten, welche die hochqualifizierten Beschäftigten in der Unterkategorie „Strategie“ vergeben. Pikant: Den Spitzenplatz in der Umfrage belegt ausgerechnet die von Bayer abgespaltene frühere Kunststoffsparte, die jetzt eigenständige börsennotierte Covestro.

Der VAA – der Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie – präsentiert mit der Umfrage unter seinen Mitgliedern jedes Jahr ein Stimmungsbarometer in den Unternehmen. Vor knapp zwanzig Jahren gestartet, versetzt sie längst Personalvorstände in neugierige Spannung. Denn hier urteilen die hochbezahlten Leistungsträger von Deutschlands drittgrößtem Industriezweig, viele sind im mittleren Management angesiedelt. Sie gehören für gewöhnlich nicht zu den notorischen Nörglern: Äußern sie sich unzufrieden, liegt meist ernsthaft etwas im Argen. Seit jeher bestätigen die Resultate in der Regel zahlenmäßig, was informell aus den Unternehmen zu hören ist – das begründet den Wert dieser Statistik.