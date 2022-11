Chipmaschinenhersteller : USA wollen Exportverbot für ASML nach China ausweiten

Der Chipmaschinenhersteller ASML gerät tiefer in die weltpolitische Auseinandersetzung um Hochtechnologie. Die Vereinigten Staaten wollen auch den Export älterer ASML-Maschinen nach China unterbinden und wünschen von der Regierung in Den Haag ein entsprechendes Ausfuhrverbot. Das lässt sich aus Antworten ableiten, welche die niederländische Außenhandelsministerin Liesje Schreinemacher auf eine Anfrage im Parlament gab. Die Dokumente dazu sind auf der Internetpräsenz der Zweiten Kammer einzusehen, die dem deutschen Bundestag entspricht.

Damit weiten sich die Forderungen der Amerikaner aus. ASML ist der maßgebliche Lieferant der Maschinen, welche Halbleiterkonzerne wie Intel und TSMC brauchen, um Chips herzustellen. Bisher ist es ASML nur verwehrt, seine supermodernen EUV-Maschinen nach China auszuführen. Auf diese neueste Generation – das Kürzel steht für extrem ultraviolette Strahlung – hat ASML ein technologisches Monopol; niemand sonst kann die omnibusgroßen Geräte liefern. Das Unternehmen wartet seit mehr als drei Jahren auf eine Ausfuhrgenehmigung der heimischen Regierung – und wird sie nach Stand der Dinge wohl auch nicht mehr bekommen.

Im Oktober verhängte die US-Regierung dann umfassende Exportbeschränkungen nach China – wegen Sorgen um dessen zunehmende Macht, gerade militärisch. Das warf die Frage auf, ob ASML auch aufhören soll, die etwas weniger neuen und gängigeren Produkte dorthin zu liefern, die sogenannten DUV-Maschinen.

Dazu stellte nun dieser Tage ein Oppositionspolitiker eine Anfrage in der Zweiten Kammer, nämlich Laurens Dassen, der die zwei Mitglieder starke Fraktion von Volt anführt. Ministerin Schreinemacher von der rechtsliberalen VVD des Ministerpräsidenten Mark Rutte erläuterte, dass es „regelmäßig Gespräche“ über den Export von Hochtechnologie gebe, unter anderem mit den Vereinigten Staaten. „In diesen Gesprächen wird auch über amerikanische Initiativen gesprochen, besonders über ihre Folgen für niederländische Unternehmen.“

Volt-Politiker Dassen hakte nach und fragte konkret: Stimme es, dass der stellvertretende amerikanische Handelsminister Don Graves am 1. Juni um ein Exportverbot für die DUV-Maschinen gebeten habe – zusätzlich zum bestehenden EUV-Boykott? Schreinemacher lehnte es zwar ab, auf diese Frage konkret zu antworten, und verwies auf die Vertraulichkeit der Gespräche. Doch der Oppositionspolitiker schloss eine Folgefrage an: „Kalkulieren Sie ein, dass dem vorgeschlagenen Exportverbot von DUV-Maschinen (das von Japan unterstützt wird) auch andere Gründe, namentlich wirtschaftliche, zugrunde liegen können?“ Darauf antwortete die Ministerin: „Ja.“

Graves soll bei einem Besuch in den Niederlanden Ende Mai und Anfang Juni auch den ASML-Sitz in Veldhoven besucht und Konzernchef Peter Wennink getroffen haben. Nachdem kürzlich die US-Regierung ihre neuen Restriktionen verkündet hatte, reagierte ASML am Ort selbst zwar schnell: In einer internen Mail wies das dortige Management Angestellte in Amerika an, bis auf Weiteres keinerlei Kunden in China mehr zu unterstützen.

Bei der Präsentation von Quartalszahlen zeigte sich das Unternehmen kurz darauf aber gelassen. Die direkten Auswirkungen der US-Restriktionen seien derzeit „recht begrenzt“, sagte Roger Dassen, ASML-Finanzvorstand und Namensvetter des Volt-Politikers. Als europäisches Unternehmen mit wenig amerikanischer Technik in seinen Produkten könne es von hier aus nach China liefern – außer die EUV-Maschinen, für welche die Haager Exporterlaubnis fehlt. Indirekte Folgen sah allerdings auch Dassen als möglich an: Beispielsweise könnten chinesische Hersteller von unentbehrlicher Ausrüstung aus den USA abgeschnitten werden, mit Folgen für Aufträge an ASML. Doch sei das Unternehmen durch Orders außerhalb Chinas ausgelastet.

Zum Investorentag in Veldhoven am Freitag legte ASML nach, präsentierte höchst optimistische Langfrist-Pläne: Der Konzern peilt an, den Umsatz bis 2030 auf rund 44 bis 60 Milliarden Euro zu steigern - im besten Fall beinahe eine Verdreifachung, denn für das laufende Jahr sind gut 21 Milliarden Euro veranschlagt. Außerdem will das Unternehmen bis 2025 Aktien im Wert bis zu 12 Milliarden Euro erwerben. Der Aktienkurs zog nach Bekanntwerden deutlich an. Mit rund 220 Milliarden Euro Börsenwert ist ASML das zweitwertvollste Unternehmen der Eurozone hinter dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH.