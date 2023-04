Die Sorge vor China und die Aufrüstung Amerikas treiben die Rüstungsspiralen. In Zeiten, in denen die Zahl der Armen wieder wächst, werden immer mehr Waffen gekauft. Waffenkonzerne stehen vor einer Bonanza.

Amerikaner, ein paar Aus­tralier und heimische Soldaten üben im „Vorhof“ Chinas, auf den Philippinen. Zeitgleich trainieren Amerikaner den Luftkampf mit indischen Piloten über Westbengalen. Moskau versetzt seine Pazifikflotte in Alarmbereitschaft. Peking führt eine Umzingelung Taiwans vor, Nordkorea verschießt Langstreckenraketen. Und schon bereiten Japaner, Australier und Amerikaner das Manöver Malabar bei Sydney vor.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



Mehr denn je sind Kriegsspiele in Asien an der Tagesordnung. Rund um die Welt werden die Rüstungsetats aufgestockt, Allianzen geschmiedet, Manöver abgehalten, mehr Waffen denn je gefertigt und verkauft. Über Jahrzehnte waren Asien, die Fabrik der Welt, sowie Amerika und Europa über immer engere Handelsverbindungen miteinander vernetzt. Nun aber sind die Brüche nicht mehr zu überdecken. Das Vorpreschen Chinas, die Gefahr in Nordkorea und Pekings Übergriffe in Hongkong führen zu einer immer ausgefeilteren Zusammenarbeit der demokratischen Regierungen.

Dabei bleibt es nicht. Die Rüstungsspirale dreht sich auch in den übrigen Ländern im Indopazifik immer schneller. In Zeiten, wo die Preise für Rohstoffe und Nahrung um Höchststände pendeln, Lieferketten bis zum Zerreißen gedehnt werden, die Klimakrise Milliarden Dollar frisst und Dutzende Millionen Menschen aufgrund von Inflation und Wirtschaftskrisen zurück in Armut fallen, heben die meisten Länder ihre Rüstungshaushalte an. Im Jahr 2000 standen die Waffenkäufe in Asien-Pazifik für 17,5 Prozent aller Verteidigungsausgaben, 2021 waren es schon knapp 28 Prozent. Die Waffenkonzerne erleben eine Bonanza.

Schon die offiziellen Angaben sind ein Warnschuss

Natürlich steht aus Sicht der Demokraten China im Mittelpunkt. Dass der Militärhaushalt dort von Jahr zu Jahr sprunghaft steigt, steht außer Frage. Umstritten aber sind – wie so oft in China – die Zahlen. Amerikanische Analysten schätzen die Ausgaben auf das Doppelte der öffentlichen Angaben. Institute wie das Centre for Strategic and International Studies (CSIS), das International Peace Research Institute (Sipri) und das International Institute for Strategic Studies (IISS) gehen von deutlich höheren Ausgaben aus, als sie Peking veröffentlicht.

Doch schon die offiziellen Angaben sind ein Warnschuss. In der Nationalen Sicherheitsstrategie Washingtons aus dem Oktober vergangenen Jahres heißt es, China sei „der einzige Konkurrent, der sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, als auch in zunehmendem Maße über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, dies zu tun“. Und weiter: „Peking hat die Ambitionen, eine erweiterte Einflusssphäre im indopazifischen Raum zu schaffen und die führende Macht der Welt zu werden.“

Kein Wunder, dass Amerika viel daransetzt, die stärkste militärische Macht in der Region zu bleiben, in der es enorme Wirtschaftsinteressen hat. Der für 2024 vorgeschlagene Militärhaushalt Washingtons in Höhe von 842 Milliarden Dollar sei ein „strategieorientierter Haushalt, der vom Ernst unseres strategischen Wettbewerbs mit der Volksrepublik China getrieben wird“, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin Ende März im Senat. „Dieser Haushalt beinhaltet eine vierzigprozentige Erhöhung der Mittel für die Initiative zur Abschreckung im pazifischen Raum auf ein Allzeithoch von 9,1 Milliarden US-Dollar.“ Mehr als 300.000 amerikanische Soldaten sind in der Region stationiert.