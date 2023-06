Aktualisiert am

Der Darmstädter Kernfusionsspezialist Focused Energy steht hoch im Kurs – und das nicht nur in Washington.

Überprüfung der Optik in der Trägerstruktur des Vorverstärkers im Fusionstestreaktor von Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore Bild: dpa

Das Darmstädter Start-up-Unternehmen Focused Energy ist seitens des amerikanischen Energieministeriums in den millionenschweren Förderkreis zur Entwicklung neuer Energiequellen aufgenommen worden. Demnach wird das auf Kernfusion spezialisierte Unternehmen über mindestens anderthalb Jahre aus einem insgesamt 46 Millionen Dollar großen Fördertopf mitfinanziert. Die Subventionen sollen dazu beitragen, ökonomisch verlässliche und ökologisch unbedenkliche Wege zur Energiegewinnung zu erschließen.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Dafür hatten die Amerikaner in einem mehrmonatigen Verfahren zwei Dutzend der vielversprechendsten Unternehmen unter die Lupe genommen und schließlich acht Unternehmen ausgewählt. „Mit der Förderung vertraut die US-Regierung zusammen mit ihren Fusionsexperten aus verschiedenen führenden Laboratorien unserem laserbasierten Ansatz für die Kommerzialisierung der Kernfusion“, sagten die Gründer von Focused Energy, Thomas Forner, Vorstandsvorsitzender, und sein Vorstandskollege Markus Roth.

Focused Energy gehört zu jenen Unternehmen, die man auch als Deep Tech bezeichnet. Dabei stehen einerseits Grundlagenforschungen im Mittelpunkt, die es unter erheblichen wissenschaftlichen und technischen Herausforderungen noch für die Anwendung weiterzuentwickeln gilt – wie etwa die Quanten-, Nano- oder Biotechnologie. Andererseits zielen Deep-Tech-Unternehmen nicht primär auf Konsumentenmärkte, sondern auf das sogenannte Business-to-Business-Geschäft (B2B).

Marktreife kann viele Jahre dauern

Deutschland hat mit seiner vielgestaltigen Forschungslandschaft da einiges zu bieten. Vor allem die Institute, Hochschulen und Universitäten in München, Darmstadt, Aachen, Heidelberg und Potsdam sind hier sehr aktiv. Allerdings tun sich die Deutschen anders als die Amerikaner und auch Chinesen nach wie vor etwas schwer, die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten in Gestalt von Produkten oder Diensten auch auf die Märkte zu bringen.

Mehr zum Thema 1/

Von einer Marktreife ist die Fusionsforschung allerdings noch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte entfernt. Allerdings wurden auf diesem Gebiet in jüngster Zeit einige viel beachtete Fortschritte erzielt. Erst im Dezember 2022 war Forschern am kalifornischen Lawrence Livermore National Laboratory erstmals eine Kernfusion per Laserzündung mit einem Nettoenergiegewinn gelungen. Focused Energy setzt wie die Forscher von Livermore auf die laserbasierte Kernfusion. Ein Teil der maßgebenden Wissenschaftler aus Livermore arbeitet auch für Focused Energy.

Im März hatte die bundeseigene deutsche Innovationsagentur Sprind erklärt, bis zu 90 Millionen Euro in die Laserfusion zu investieren. Dazu zählen besondere Laser, Instrumente zur Auswertung der Experimente sowie Computer für die sogenannte Plasmasimulation. Auch bei den Deutschen steht Focused Energy damit hoch im Kurs. „Ein funktionierendes und ökonomisch betreibbares Fusionskraftwerk wäre eine echte Sprunginnovation“, hatte der Direktor von Sprind, Rafael Laguna, damals erklärt.