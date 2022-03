Gewerkschaften in den USA : Druck von der Basis

Starbucks, Amazon, Apple: In immer mehr US-Unternehmen wollen Mitarbeiter Gewerkschaften gründen. Aber bricht damit wirklich eine neue Ära der Mitbestimmung an? Oder unterbinden die großen Unternehmen den anschwellenden Zuspruch?

Die Revolution begann in Buffalo. Hier im US-Bundesstaat New York, unweit der Niagara-Fälle, ist Michelle Eisen seit 2010 in einer Starbucks-Filiale beschäftigt. Es ist kein schlechter Arbeitsplatz, er ist mit Sozialleistungen wie einer Krankenversicherung verbunden, die sie in ihrem anderen Job als Managerin einer Theatergruppe nicht hat. Und doch wurde sie hellhörig, als vor rund zweieinhalb Jahren Mitarbeiter einer anderen Kaffeekette in Buffalo dafür stimmten, eine Gewerkschaft zu gründen. „Das hat mir den Floh ins Ohr gesetzt“, sagt sie.

Wäre es denkbar, das auch bei Starbucks zu tun? Wo bislang keine einzige der 9000 Filialen in den USA gewerkschaftlich organisiert ist? In einem Unternehmen, das sich rühmt, ein guter Arbeitgeber zu sein und das seine Beschäftigten „Partner“ nennt? Eisen findet dagegen, bei Starbucks liege einiges im Argen, und der Eindruck hat sich in der Pandemie verfestigt. Die Arbeitsbelastung sei gestiegen, etwa wegen zusätzlicher Aufgaben wie Desinfizieren der Filiale, andererseits habe es nur kurzzeitig eine Gefahrenzulage gegeben.