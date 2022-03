F.A.Z. exklusiv : Europa winkt die nächste Chip-Fabrik

Aktualisiert am

Mit speziellen Halbleitern will der US-Konzern Wolfspeed die Branche auf den Kopf stellen. Dafür braucht er weitere Werk. Deutschland hat gute Karten für eine neue Fabrik.

Europa ist für uns eine gute Möglichkeit für eine weitere Fabrik, aber am Ende kommt es auf die Bedingungen für die Finanzierung an.“ Das hat Gregg Lowe, Vorstandsvorsitzender des amerikanischen Halbleiterherstellers Wolfspeed , im Interview mit der F.A.Z. gesagt. Sein Unternehmen sei auf Expansions- und Wachstumskurs. Da werde die EU als Absatzmarkt wie auch als Fertigungsstandort wohl eine wichtige Rolle spielen. So sei man in Gesprächen mit politischen Vertretern – und deren Bewusstsein sei angesichts des globalen Wettrennens geschärft.

Kein Wunder: Die EU will auf den Chipmärkten verlorenen Boden gut machen. Dafür hat die Kommission in Brüssel gerade ihren Chips Act vorgestellt. Er soll für die Branche bestehende Investitions- und Wettbewerbsregeln lockern, bürokratische Hürden senken und ein insgesamt 43 Milliarden Euro großes Förderpaket möglich machen. Dem Act müssen Parlament und Rat noch zustimmen. Schon jetzt aber sorgt das neue Regelwerk für Bewegung in der Branche.