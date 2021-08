Größter Musikkonzern der Welt : US-Investor steigt bei Universal Music ein

Ursprünglich war ein Spac-Deal geplant, nun beteiligt sich Bill Ackman über seinen Hedgefonds an Universal Music. Das Unternehmen soll bald an die Börse gehen.

Der französische Medienkonzern Vivendi hat weitere Anteile an der Universal Music Group verkauft. 7,1 Prozent gehen an den von Bill Ackman geführten Hedgefonds Pershing Square und Partner, wie Vivendi am Dienstagabend mitteilte. Der Kaufpreis wurde mit 2,8 Milliarden Dollar angegeben, womit Universal laut Vivendi auf eine Bewertung von 35 Milliarden Euro kommt. Bis zum 9. September kann Ackman auf Basis dieser Bewertung zudem weitere 2,9 Prozent der Anteile am weltgrößten Musikunternehmen erwerben.

Beide Parteien hatten schon Anfang Juni Gespräche über einen möglichen Verkauf bestätigt. Zunächst war geplant, dass Ackman 10 Prozent an Universal über einen Spac (Special Purpose Acquisition Companies) erwirbt. Es wäre die bis dato größte Übernahme einer solchen Börsenhülle gewesen. Mitte Juli hatte er jedoch Abstand von diesem Plan genommen und auf Einwände der amerikanischen Börsenaufsicht SEC verwiesen, gleichzeitig aber angekündigt, die Transaktion stattdessen – wie nun geschehen – über seinen Hedgefonds tätigen zu wollen.

Universal soll bald an die Börse

Universal Music ist die wichtigste Tochtergesellschaft von Vivendi und der Branchenprimus auf dem Markt für Musikaufnahmen. Das Unternehmen besitzt einen ebenso großen wie wertvollen Katalog an Musik. Zuletzt erschien über die Labelgruppe Interscope / Geffen / A&M etwa das zweite Album von Superstar Billie Eilish. Für Aufsehen im Verlagsbereich und dem derzeit boomenden Geschäft mit Musikrechten – und hier gerade Autorenrechten – sorgte Ende des vergangenen Jahres zudem die Übernahme des Autorenkatalogs von Bob Dylan.

Zum Halbjahr hatte Universal kürzlich ein organisches Wachstum von 17,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet – primär getrieben von den Einnahmen aus dem Streaming. 2,1 Milliarden Euro des Gesamtumsatzes von rund 3,2 Milliarden Euro aus dem wichtigsten Bereich, dem Geschäft mit Musikaufnahmen, wurde über den weiter wachsenden Bereich generiert. Insgesamt stand ein Umsatz von 3,8 Milliarden Euro zu Buche bei einer EBIDTA-Marge von 21,5 Prozent (822 Millionen Euro) nach 18,8 Prozent in den ersten sechs Monaten 2020.

Vivendi will Universal zum 21. September an die Börse bringen und 60 Prozent der Anteile an Vivendi-Aktionäre verteilen. Danach würde der französische Konzern noch 10 Prozent an dem Musikunternehmen halten, nachdem ein Konsortium unter Führung des chinesischen Tencent-Konzerns Anfang 2020 10 Prozent erworben und Ende des Jahres die Option auf weitere 10 Prozent gezogen hatte. Damals war Universal mit 30 Milliarden Euro bewertet worden.