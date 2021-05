Tod eines 6-jährigen Kindes : US-Fitnessgerätehersteller Peloton ruft 125.000 Laufbänder zurück

Nach dem Tod eines Kindes ruft der Fitnessgerätehersteller Peloton in den USA ein Laufband-Modell zurück. Die Verbraucherschutzbehörde CPSC warnte am Mittwoch, „Erwachsene, Kinder und Tiere“ könnten unter das Laufband Tread+ gezogen und dabei verletzt oder getötet werden.

Kunden sollten die Nutzung des Heimtrainers sofort einstellen und Peloton für eine Rücksendung und Rückerstattung des rund 4300 Dollar (3600 Euro) teuren Fitnessgerätes kontaktieren. Betroffen sind rund 125.000 Geräte.

Unternehmen bedauert späte Reaktion

Kürzlich war ein sechs Jahre altes Kind ums Leben gekommen, als es unter den Teppich des Laufbandes gezogen worden war. Nach Angaben der Verbraucherschutzbehörde wurden insgesamt 72 Vorfälle gemeldet. In 29 Fällen wurden demnach Kinder verletzt. Sie erlitten unter anderem Schürfwunden, Knochenbrüche und offene Verletzungen.

Die Behörde CPSC hatte bereits Mitte April vor dem Laufband des Unternehmens Peloton gewarnt, dessen High-Tech-Fitnessgeräte in der Corona-Pandemie reißenden Absatz gefunden haben. Das New Yorker Unternehmen wies die Warnung aber als „ungenau und irreführend“ zurück und lehnte eine Rückrufaktion ab.

Nun machte Peloton einen Rückzieher und stimmte einer freiwilligen Rückrufaktion zu. Peloton-Chef John Foley entschuldigte sich am Mittwoch für die ursprüngliche Reaktion des Unternehmens. „Peloton hat einen Fehler gemacht.“ Man hätte von Anfang an „produktiver“ mit der Behörde zusammenarbeiten sollen, sagte Foley.

Börsenkurs bricht ein

Das Unternehmen rief am Mittwoch auch ein zweites Laufband zurück, sein Modell Tread. Hier besteht die Gefahr, dass der Bildschirm des Heimtrainers sich löst und herunterfällt. In den USA sind lediglich 1050 Geräte von der Rückrufaktion betroffen. Nach Angaben der US-Verbraucherschutzbehörde wurden in Kanada und Großbritannien, nicht aber in den USA kleinere Verletzungen durch herunterfallende Touchscreens gemeldet.

An der US-Börse reagierte die Peloton-Aktie zunächst mit einem Einbruch von mehr als zwölf Prozent auf die Ankündigung. Das Unternehmen stellt am Donnerstag seine Quartalszahlen vor. Es hat etwa mit seinen Standfahrrädern von einer Heim-Fitnesswelle während der Coronavirus-Pandemie profitiert.

Anleger hatten sich bereits vor den Rückrufen von Peloton distanziert. Unter anderem wegen Verzögerungen bei der Auslieferung der Geräte waren die Aktien des in New York ansässigen Unternehmens waren in diesem Jahr um 36 Prozent gefallen. Die Aktie hat derzeit die schlechteste Wertentwicklung im Nasdaq 100-Aktienindex, nachdem sie im Jahr 2020 ihren Wert mehr als verfünffacht hatte.