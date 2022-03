Amerikanischer Chiphersteller : Intel investiert 17 Milliarden Euro in Deutschland

Intel baut in Magdeburg eine große Chipfabrik. Das teilte der amerikanische Konzern am Dienstag mit. Mit dem Projekt sind Milliardeninvestitionen in die Halbleiterindustrie in Deutschland verbunden.

Jetzt ist es offiziell: Intel wird in Magdeburg Chipwerke bauen. Der amerikanische Halbleitergigant kündigte am Dienstag an, 17 Milliarden Euro in seinen neuen deutschen Standort investieren zu wollen. Auch für andere europäische Ländern wie Irland, Italien und Frankreich kündigte er neue oder zusätzliche Projekte an. Die Gesamtsumme all dieser Investitionen bezifferte er auf 33 Milliarden Euro. Auf lange Sicht könnten es nach seiner Aussage sogar 80 Milliarden Euro werden.

Vorstandschef Pat Gelsinger sagte bei der Ankündigung: „Wir schreiben heute wirklich Geschichte.“ Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, bezeichnete die Investition von Intel als die „erste größere Errungenschaft“ des „Chips Act“, mit dem die Halbleiterindustrie gestärkt werden soll. Ziel dabei ist es, den Anteil Europas an der globalen Chipproduktion bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln.

In Magdeburg sollen zwei Werke entstehen. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2023 beginnen, der Produktionsstart ist für 2027 geplant. Für den Bau sollen 7000 Menschen beschäftigt werden, und das Werk soll 3000 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen.

Netzwerk über Europa verteilt

Intel kündigte außerdem an, in Europa ein Netzwerk eigener Standorte aufzubauen. Ein konzerneigenes Forschungszentrum solle in Frankreich errichtet werden, das schon bestehende Werk in Irland für 12 Milliarden Euro modernisiert und die Fertigungsfläche verdoppelt werden. Auch werde es drei neue Standorte geben – einer in Polen, einer in Spanien, einer in Italien. In Italien werde derzeit über die Ansiedlung einer 4,5 Milliarden Euro teuren sogenannten Back-End-Produktionsstätte mit der Regierung verhandelt. Intel strebt eigenen Angaben zufolge an, über die kommenden Jahre alles in allem 80 Milliarden Euro in der EU zu investieren.

Intel-Vorstandschef Gelsinger erklärte: „Unsere geplanten Investitionen sind ein wichtiger Schritt sowohl für Intel wie auch für Europa.“ Das Engagement sei erst durch den im Februar von der EU-Kommission verabschiedeten „Chips Act“ möglich geworden. Damit machte Europa den Weg für die Zahlung massiver Beihilfen frei. Intel greift nun als erster großer Chiphersteller nach dem Angebot der EU. Brüssel hofft, dass weitere Konzerne folgen könnten. Interesse dafür hatte schon die taiwanische TSMC-Gruppe bekundet.

Die Europäer wollen mit milliardenschweren Investitionen amerikanischer und asiatischer Chiphersteller ihre Halbleiterfertigung wieder hochfahren – von derzeit kaum 10 Prozent des globalen Umsatzvolumens der Branche auf mindestens 20 Prozent im Jahr 2030. Architekt dieses Planes ist EU-Kommissar Thierry Breton. Der erklärte am Dienstag: Intels Investition sei „ein wahres europäisches Projekt“. Es werde nicht nur Tausende neue Arbeitsplätze in ganz Europa schaffen, es untermauere auch Europas Anspruch, ein attraktiven Investitionsstandort zu sein.

Wettstreit mit Samsung

Intel erlöst mit seinen Computerchips im Jahr ungefähr 70 Milliarden Dollar und war jahrelang der Branchenprimus der Industrie. Diese Rolle aber mussten die Amerikaner gerade an die koreanische Samsung-Gruppe abtreten. Das will Gelsinger mit seiner Wachstums- und Investitionsoffensive wieder ändern. Seit er im Februar 2021 den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernommen hat, kündigte er Investitionen im Wert von alles in allem mehr als 200 Milliarden Dollar an.

Bislang hat Intel 10 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt. Dort ist es mit großen Werken und Fabriken vertreten. Sie decken faktisch jedes Glied in der Wertschöpfung der Fertigung ab. Magdeburg wird Nummer 11. Dabei betreibt Intel bereits ein Werk in Europa, es steht in Irland und wurde Anfang der neunziger Jahre errichtet. Nun wird es modernisiert und mit einer neuen Fabrik erweitert. Es soll dann in den geplanten Verbund der Intel-Standorte auf dem europäischen Festland integriert werden. In diesem Verbund steht Mitteldeutschland im Zentrum.

So ist auch im zwei Autostunden von Magdeburg entfernten Dresden die jüngste Standortentscheidung Intels begrüßt worden. „Das ist ein grandioser Gewinn für Europas führenden Hightech-Cluster Silicon Saxony sowie alle Mitglieder unseres Branchenverbandes“, schreibt Dirk Röhrborn, Vorstandsvorsitzender des Silicon Saxony e.V, in dem sich knapp 400 Hightech-Unternehmen zusammengeschlossen haben.

Im mitteldeutschen Städtedreieck zwischen Magdeburg, Erfurt/Jena und Dresden produzieren schon Chiphersteller wie GlobalFoundries, Infineon, Bosch, X-Fab, Siltronic, Zeiss sowie die Jenoptik AG – und künftig auch Intel. Darüber hinaus sind in der Region zahlreiche Forschungsinstitute mit Schwerpunkt Halbleiter tätig. Das macht Mitteldeutschland bereits zum größten Chipstandort Europas.

„Über das Investment von Intel werden die Unternehmen der Region „Silicon Saxony“ noch stärker zusammenwachsen. Vor allem die Mittelständler, die als Zulieferer, direkt vor ihrer Haustür, Intel beim Aufbau der Produktion unterstützen werden, sind die großen Gewinner. Zusätzlich eröffnet unser Mitglied Intel neue Perspektiven für eine Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung“, erklärte Röhrborn.