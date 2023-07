Die größte US-Bank J.P. Morgan Chase hat am Freitag mit ihren Quartalszahlen neue Rekorde aufgestellt und mit einer höheren Prognose die Anleger begeistert. Auch Konkurrent Citigroup , die Nummer drei der Branche, übertraf mit ihren Quartalszahlen die allerdings zuvor nach unten gelenkten Erwartungen. J.P. Morgan konsolidierte erstmals den im Frühjahr gestrauchelten Vermögensverwalter First Republic, mit dem die größte US-Bank dank eines staatlich orches­trierten Zukaufs ihr im Vergleich zum Kapitalmarktgeschäft (Investmentbanking) stabiles Vermögensverwaltungsgeschäft für reiche Privatkunden (Wealth Management) ausbaut. 2,7 Milliarden Dollar habe der Kauf von First Republic schon im zweiten Quartal zum Nettogewinn beigetragen, teilte J.P. Morgan mit. Das entspricht fast dem gesamten Quartalsnettogewinn von Citi, der nach 4,5 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal nun auf 2,9 Milliarden Dollar sank.

J.P. Morgan dagegen verdiente im zweiten Quartal nach Steuern 14,5 Milliarden Dollar, das sind satte 67 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Halbjahresnettogewinn 2023 beträgt damit 27,1 Milliarden Dollar, was einer Eigenkapitalrendite von sehr guten 19 Prozent entspricht. Citigroups Halbjahresgewinn beläuft sich nun auf 7,6 Milliarden Dollar, immer noch rund 2 Milliarden Dollar mehr, als zum Beispiel die Deusche Bank im gesamten Jahr 2022 – ihrem besten seit mehr als zehn Jahren – verdient hat.

Traditionell machen J.P. Morgan, Citigroup und Wells Fargo den Auftakt zur Quartalsberichterstattung der US-Unternehmen. Da Banken mit ihren Krediten und durch ihre Hilfe bei Aktienkapitalerhöhungen und Anleiheverkäufen Unternehmen Investitionsmittel bereit stellen und ihre Kreditausfälle auf (drohende) Unternehmensinsolvenzen hindeuten, gelten die Quartals­zahlen der Banken stets als guter Indikator für den Zustand der Wirtschaft. In der kommenden Woche werden weitere Institute, darunter Bank of America und Morgan Stanley am Dienstag und Goldman Sachs am Mittwoch über ihre Geschäfte zwischen Anfang April und Ende Juni berichten. Vor allem die beiden Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley entwickeln sich seit geraumer Zeit unterschiedlich.

Ausblick auf Goldman und Morgan Stanley

Für die trotz Kooperation mit Apple unter einer schlecht laufenden Expansion ins Privatkundengeschäft leidende Goldman Sachs erwarten Analysten im Durchschnitt („Konsens“) abermals einen Nettogewinnrückgang im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um 2 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar. Konkurrent Morgan Stanley hingegen, der in der Vermögensverwaltung mit Zukäufen expandiert ist, traut der Konsens eine Nettogewinnsteigerung um 10 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar zu.

Morgan Stanley strotzt derart vor Stärke, dass die Bank ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 20 Milliarden Dollar angekündigt hat. Zur Einordnung: Goldman Sachs ist an der Börse derzeit 97 Milliarden Euro wert, Morgan Stanley 128 Milliarden Euro, die Deutsche Bank 20 Milliarden und die Commerzbank 14 Milliarden Euro.