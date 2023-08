Urteil des Supreme Court : Rückschlag für die Klageindustrie

Aktualisiert am

In ganz Europa verklagen Spediteure und Unternehmen das LKW-Kartell auf Schadenersatz. Eine Sammelklage in London steht nun vor dem Aus. Bild: dpa

Nach dem Brexit hatten Skeptiker bereits einen Bedeutungsverlust des Gerichtsstandorts London heraufbeschworen. Bei den sogenannten Class Actions, den großvolumigen Schadensersatzklagen gegen multinationale Konzerne, ist jedoch genau das Gegenteil eingetreten. Prozessfinanzierer, also Unternehmen, mit deren Geld solche Großverfahren überhaupt erst angestrengt werden können, und andere Fremdkapitalgeber blieben vor Ort, und sie bauten das Geschäftsmodell der Vorfinanzierung fremder Ansprüche gegen spätere Provision aus.

Über Internetplattformen und PR-Kampagnen erreichen sie mit ihren Dienstleistungen zunehmend Kläger aus der gesamten Europäischen Union. Sammelklagen gegen Tech-Konzerne, Finanzdienstleister und Fluggesellschaften nach Datenschutzverstößen, Haftungsprozesse nach illegalen Preisabsprachen in Logistik, Konsumgüterindustrie und Handel sowie Industrieskandale wie der Abgasbetrug werden immer seltener vor Gerichten in Paris, Frankfurt oder Madrid verhandelt. Solche Verfahren werden, begleitet von Prozessfinanzierern und spezialisierten Klägerkanzleien, in London geführt.