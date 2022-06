Urlaub und Dienstreisen : Die Preise für Hotelzimmer werden wohl steigen

Nun in den Händen von MHP: das einstige Jumeirah (rechts) in Frankfurt. Bild: Maria Irl

In deutschen Großstädten lässt es sich seit jeher günstiger nächtigen als in vielen Metropolen der Welt. Deutschland gilt in der internationalen Hotellerie auch als „100-Euro-Land“. Doch das klassische Zimmer für 100 Euro hat nach Ansicht von Jörg Frehse, dem Vorstandsvorsitzenden des Hotelbetreibers MHP womöglich bald ausgedient. „Durch die Krise gibt es die Chance, dass jetzt alle in der Branche an einem Strang ziehen und die Preise auf ein international gängiges Niveau heben“, sagt Frehse im Gespräch mit der F.A.Z. „Aktuell zeigt sich ein Nachholbedarf bei Reisen. Während der Pandemie sind viele zuhause geblieben. Nun sind die Reisenden bereit, für ihren Aufenthalt mehr zu bezahlen.“

In London oder New York müsse der Gast schon tiefer in die Tasche greifen. Deutschland soll nun aufschließen. „Die gestiegenen Kosten lassen sich nicht mehr wegdiskutieren“, sagt Frehse, sie müssten durch höhere Raten kompensiert werden. Das helfe auch gegen den Mangel an Fachkräften. „Im Gastgewerbe wurden Beschäftigte seit langem unterbezahlt. Sie mussten sich ihr Gehalt durch Trinkgeld aufbessern.“ MHP hatte schon vor Corona umgesteuert, schloss keine befristeten Arbeitsverträge mehr ab und gewährte Zusatzleistungen.