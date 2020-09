Urlaub 2021 : „Reisen an sich wird günstig sein“

Eine Frau sonnt sich am Strand von Can Pastilla in Palma de Mallorca. Bild: dpa

Pauschalurlauber können nach dem Corona-Krisenjahr günstige Preise im nächsten Jahr erwarten. „Reisen an sich wird 2021 günstig sein“, sagte Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef von DER Touristik. Der Preis für Pauschalreisen werde zu 80 Prozent von den Kosten für Flug und Hotel bestimmt. Vor allem in Destinationen, die nicht so gefragt seien, dürften die Kosten sinken. „Das werden wir an unsere Kunden weitergeben.“

Branchenprimus Tui spricht von „attraktiven“ Preisen. „Die Erfahrung dieses Sommers zeigt, dass das Geschäft kurzfristiger geworden ist. Da aber für den Sommer 2021 vor allem viele Flugkapazitäten reaktiviert werden können, wird genug Angebot zur Verfügung stehen, und das zu attraktiven Preisen.“

Bei Schauinsland-Reisen bleiben die Preise stabil, wie der Leiter Touristik, Andreas Rüttgers, sagte. Durch Sonderaktionen werde es meist sogar günstiger. FTI-Group-Geschäftsführer Ralph Schiller sieht „sehr stabile“ Preise.

Die Folgen der Corona-Pandemie haben die Branche in eine tiefe Krise gestürzt. Das Neugeschäft brach ein, sehr viele bereits gebuchte Pauschalreisen wurden wegen Reisewarnungen abgesagt. Anzahlungen der Kunden mussten zurückgezahlt werden, sofern Urlauber nicht umbuchten oder Gutscheine akzeptierten.

Aktuell stammt ein Teil der Buchungen für den Sommer 2021 aus Übertragungen aus diesem Jahr. Daneben gebe es aber auch zum jetzigen Zeitpunkt schon viele Neubuchungen, vor allem für die Zielgebiete, die in diesem Jahr sehr beliebt gewesen seien, sagte FTI-Group-Manager Schiller. Dazu zählte er Deutschland und die Nachbarländer, die mit dem eigenen Auto oder der Bahn erreicht werden können, sowie Griechenland.

Bei Tui heißt es: „Die Buchungen für den Sommer 2021 liegen deutlich über den Zahlen des Vorjahres, einerseits haben Gäste ihren Urlaub aus diesem Sommer übertragen, andererseits gibt es auf Grund der günstigen Marketinginitiativen in den letzten Wochen auch viele Neubuchungen.“

Dass es im kommenden Sommer in den klassischen Zielgebieten für Pauschalurlauber eng werden könnte, ist aus Sicht der Branche eher unwahrscheinlich. Ein Grund sei, dass viele Menschen in Deutschland nach wie vor von Kurzarbeit betroffen seien, argumentierte beispielsweise Rüttgers von Schauinsland-Reisen.

Faktisches Berufsverbot?

Mit Blick auf die aktuelle Situation und die Weihnachtsferien zeigt sich die Branche zugleich unzufrieden. Der deutsche Reiseverband kritisiert die künftigen Corona-Quarantäneregeln nach Auslandsreisen scharf als ein faktisches Berufsverbot für die Branche. „Die Bundesregierung unterbindet faktisch die Berufsausübung von Reisebüros und Reiseveranstaltern. Es gibt für den Winter derzeit fast nichts, was verkauft werden kann. Damit ist die Reisewirtschaft eine Händlerin ohne Ware“, sagte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes, der „Bild am Sonntag“.

Hintergrund ist ein Beschluss der Bundesregierung, wonach Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten eine fünftägige Quarantäne antreten müssen, bevor sie einen Coronatest machen dürfen. Das hat mindestens zwei Gründe. Zum einen sind viele Tests an Flughäfen und Bahnhöfen entweder gar nicht durchgeführt worden oder endeten im Chaos. Zum anderen lautete die Argumentation, dass bei manchen infizierten Rückreisenden die Krankheit noch nicht nachweisbar sei, weil sie sich erst kürzlich im Ausland angesteckt hätten. Durch die fünftägige Wartefrist soll insofern sichergestellt werden, dass die Tests zuverlässiger werden.

Zugleich will das Auswärtige Amt zum Oktober auf ein individuelles System für jedes Zielland umstellen. Abhängig vom Infektionsgeschehen und den Rahmenbedingungen vor Ort soll dann vor Reisen gewarnt, von Reisen dringend abgeraten oder lediglich zu besonderer Vorsicht geraten werden. Solch ein Stufensystem war vor der Corona-Krise üblich, es griff auch in der Bewertung der Folgen von Naturkatastrophen sowie der Terrorrisiken. Künftig gilt also: Es gibt weniger pauschales Warnen. Allerdings hat die Bundesregierung deutlich gemacht: Für Länder, die als Risikogebiet ausgewiesen sind – gelte „die Reisewarnung für nicht notwendige, touristische Reisen grundsätzlich fort.“ Dies betrifft die Mehrzahl der Staaten außerhalb der EU.

Kritik übte Fiebig an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und seinem Ratschlag, den Herbsturlaub in Deutschland zu verbringen. Damit messe der Minister mit zweierlei Maß: „In Bayern gibt es aktuell drei Hotspots: Rosenheim, Würzburg und Kaufbeuren. In Spanien gibt es eine Reihe von touristisch relevanten Inseln, zum Beispiel Lanzarote, Formentera und Menorca, die keinen einzigen Hotspot haben. Trotzdem gilt dort eine Reisewarnung. Das ist absurd und schadet nicht nur der deutschen Reisewirtschaft.“