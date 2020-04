Mit Basilikum und Barschen : Geht so Urban Farming?

Nachts kommt der Spediteur. Etwa eine halbe Stunde dauert die Fahrt von der Farm bis zum Berliner Zentrallager von Rewe. Am nächsten Morgen steht in den Filialen der Stadt frisches Basilikum – made in Berlin.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Backsteinfassaden säumen die Straße im Gewerbegebiet im Süden der Hauptstadt. Zwischen den hohen Mauern der alten Malzfabrik gibt ein mächtiger Torbogen den Blick in den Hof frei. Hinter einem kleinen Badesee an einer schmalen Zufahrt dringt gedämpftes Licht aus einem Gewächshaus. Schon beim Näherkommen kitzelt der intensive Duft des Basilikums in der Nase, sattes Grün leuchtet durch die Scheiben. Mittendrin steht Christian Echternacht, 46 Jahre, sportlich, die langen Koteletten ragen spitz in das Gesicht mit den dunklen, durchdringenden Augen. Gemeinsam mit Nicolas Leschke gründete er 2015 das Unternehmen „ECF Farmsystems“.