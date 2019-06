Maklerprovisionen

Makler rufen im europäischen Ausland beim Immobilienverkauf zum Teil deutlich niedrigere Provisionen auf – darauf weist die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hin. In Österreich fielen 3 bis 4 Prozent Maklerprovision an, in Belgien und Schweden 3 bis 5 Prozent, in den Niederlanden sogar nur 2 Prozent. In Deutschland sei die Provisionshöhe frei vereinbar, ohne gesetzliche Vorgaben. In der Praxis orientierten sich Eigner und Makler bei der Festsetzung der Provision an den „marktüblichen“ Regelungen im jeweiligen Bundesland. Die Courtagen inklusive Mehrwertsteuer bewegten sich typischerweise zwischen 5,95 und 7,14 Prozent. Je nach Region würden unterschiedliche Provisionen vereinbart. Dazu komme, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern die Provision zwischen Käufer und Verkäufer (je 3,57 Prozent) geteilt werde; in Berlin und Brandenburg trage der Käufer sie (7,14 Prozent) allein.

Von Michael Ashelm und Klaus Max Smolka