Unternehmensberater : „Wir krabbeln nicht auf den Sendemast“

Frage: Für Accenture ist die Übernahme der Ingenieursberatung Umlaut mit ihren rund 4200 Mitarbeitern der bislang größte Zukauf in Deutschland. In der Öffentlichkeit ist Umlaut weniger bekannt. Sie, Herr Prefi, haben das Unternehmen Mitte der 90er Jahre gemeinsam mit anderen gegründet: Was genau macht Umlaut?

Prefi: Umlaut ist ein Beratungs- und Ingenieursunternehmen. Wir waren damals vier Kommilitonen und hatten 1995 gerade unser Maschinenbaustudium in Aachen hinter uns. Wir sind aus der Hochschule heraus geplumpst und haben mit der Beratung von Unternehmen begonnen. Manche sagen: „Wir waren jung und brauchten das Geld.“ Damals hatten wir gerade ein Projekt mit Daimler gemacht, das wir ausbauen konnten. Zur Beratung in der Automobilbranche kam dann schnell die Telekommunikation, später die Luftfahrt und der Gesundheitssektor und neuerdings auch der Energiesektor – was Ingenieure eben so tun, wenn sie sich nützlich machen. Heute haben wir 4200 Mitarbeiter. Das ist unsere Wachstumsgeschichte.