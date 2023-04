Gerade erst ist das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft getreten. Die EU aber arbeitet schon an strikteren Regeln.

Seit Januar müssen in Deutschland Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern ihre Lieferkette überwachen, im Jahr 2024 fällt die Schwelle auf 1000 Mitarbeiter. Die EU dürfte jedoch schon bald noch niedrigere Schwellenwerte für die Überwachung der Lieferketten auf Verstöße gegen die Menschenrechte und den Umweltschutz vorschreiben. Unterhändler der wichtigsten Fraktionen im Europaparlament – Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und Linke – haben sich jetzt auf einen Kompromiss geeinigt, der die Schwelle schrittweise auf 250 Mitarbeiter und einen Umsatz ab 40 Millionen Euro senkt. Die Europaabgeordneten wollen damit den Vorschlag der EU-Kommission von Anfang vergangenen Jahres verschärfen.

Anders als im deutschen Gesetz sollen die Unternehmen die gesamte vorgelagerte Wertschöpfungskette überwachen, bis zu den Rohstoffen. Sie können die Kon­trollen aber nach dem Risiko von Verstößen staffeln, sprich danach, wie wahrscheinlich Verstöße gegen Menschen- und Umweltschutzrechte in einem Land oder bei einer Ware sind. Zudem sollen sie auf der Abnehmerseite Verkauf, Vertrieb, Transport, Lagerung und Entsorgung ihrer Produkte überprüfen.

Falls sie gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen, also ihre Lieferketten nicht ausreichend kontrollieren, um etwa Kinderarbeit oder Umweltschäden zu verhindern, sollen die Betroffenen die Unternehmen vor den Gerichten der EU-Staaten auf Schadenersatz verklagen können. Es geht demnach auch um Schäden, die die Unternehmen nicht verursacht, aber eben auch nicht verhindert haben. Die Europaabgeordneten wollen dafür Gewerkschaften oder Nichtregierungsorganisationen Sammelklagen stellvertretend für die Betroffenen ermöglichen.

„China steht immer bereit“

Unabhängig davon sieht der Kompromiss Strafen von bis zu 5 Prozent des globalen Umsatzes vor, wenn ein Unternehmen das EU-Lieferkettengesetz ignoriert. Weitgehend außen vor bleibt der Finanzsektor. Er soll nur direkte Geschäftskontakte kontrollieren und wird von der Haftung ausgenommen. Eingeschränkte Pflichten gibt es mit Blick auf den Klimaschutz. Dazu sollen die Unternehmen nur Pläne vorlegen, wie sie die Lieferketten bis 2050 klimaneutral gestalten wollen.

Von einem ausgewogenen, ambitionierten Ergebnis sprach der SPD-Abgeordnete Tiemo Wölken: „Skandale wie den Einsturz der Rana-Plaza-Fabrik für deutsche Discountermode in Bangladesch, bei dem 1132 Menschen starben und der sich am 24. April zum zehnten Mal jährt, darf es nicht mehr geben.“ Der CDU-Abgeordnete Axel Voss sagte, das Gesetz wirke zwar in gewisser Weise wie aus der Zeit gefallen. „Wenn wir unseren Geschäftspartnern das Leben durch komplizierte Auflagen schwer machen, steht heute immer China als Partner bereit“, warnt er.

Immerhin aber sei der Kompromiss nicht zuletzt wegen des risikobasierten Ansatzes mit einem spürbar geringeren Aufwand verbunden als das deutsche Lieferkettengesetz. Dass das EU-Gesetz nach einer Übergangszeit von fünf Jahren schon von 250 Mitarbeitern an greife, falle nicht ins Gewicht. Faktisch würden die Regeln ohnehin stets auch für kleinere Unternehmen gelten, weil sie als Zulieferer in den Lieferketten der großen wiederum Auskunft über ihre Lieferketten geben müssten. Der Kompromiss soll am Dienstag vom federführenden Rechtsausschuss angenommen werden. Anschließend muss das Plenum abstimmen. Hier gilt als offen, ob die christdemokratische EVP den Kompromiss in Gänze mitträgt.

Das Gesetz tritt erst in Kraft, wenn sich Parlament und EU-Ministerrat geeinigt haben. Der Ministerrat hat Ende 2022 eine etwas weniger ambitionierte Position beschlossen. In den Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen wird es auch um die deutsche Idee einer „Safe-Harbour-Klausel“ gehen. Unternehmen könnten dann ihre Produkte und Lieferketten von externen Prüfern zertifizieren lassen und sich so vor Klagen schützen.