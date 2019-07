Aktualisiert am

Von der Idee zum Unternehmen : Die Suche nach dem perfekten Bier

Was machen leidenschaftliche Biertrinker, wenn sie das perfekte Bier suchen aber nicht finden? Sie fangen an, selbst zu brauen. Das aber ist schwieriger als gedacht.

Alles begann mit exakt 1440 Dosen. Genau so viele Dosen Bier kauften die beiden Gründer von „Schädelbräu“ für einen Segeltrip vor der Küste Dänemarks. Eine logische Rechnung für Adrian Draschoff und Matthias Piegsa, die beide heute 38 Jahre alt sind: Sechs Personen, acht Tage, 15 Stunden je Tag wach, je Stunde zwei Bier – ergibt 1440 Dosen. Man entschied sich für ein Bier der dänischen Harboes Bryggeri. Und wie das nun einmal so ist, wenn sechs junge Männer und 1440 Dosen Bier zusammenkommen: es entstehen Geschäftsideen.

Draschoff und Piegsa, beste Freunde seit 21 Jahren, hatten dabei die für sich beste Idee: Das Bier der Harboes Bryggeri war zwar gut, aber nicht perfekt. Warum braut man dann nicht einfach sein eigenes Bier? „Wir wollen ein klassisches Bier mit Designfaktor, was auch für Studenten bezahlbar bleibt und der Inhalt sollte phantastisch schmecken“, sagt Draschoff über den eigenen Anspruch. Und in der Brauereibranche habe bei vielen etwas Humor gefehlt, den wollte man schon allein mit dem Namen „Schädelbräu“ einbringen – ein Begriff für das letzte Bier an einem langen Abend, welches vielleicht das eine Bier zu viel ist.