Vorgehen der Unternehmen : Wie hältst du’s mit Russland?

Für Jeffrey Sonnenfeld ist der Fall ganz klar. Der Management-Professor an der amerikanischen Universität Yale erlebt, das sagt er selbst, gerade seine 15 Minuten Ruhm. Sonnenfeld veröffentlichte kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eine Liste darüber, welche westlichen Unternehmen sich aus Russland zurückgezogen haben – und welche nicht. Diese sorgt für reichlich Gesprächsstoff, das weiß auch Sonnenfeld. Die „Liste der Schande“, wie sie häufig genannt wird, führte zu zahlreichen Medienanfragen, Gastbeiträgen und Interviews mit renommierten Medien aus aller Welt. Mit seiner Meinung hält Sonnenfeld sich nicht zurück, im Gegenteil: „Wenn Unternehmen Russland nicht boykottieren, boykottieren Sie die Unternehmen“, endet ein Meinungsstück von Sonnenfeld in der „New York Times“.

Nach Sonnenfeld gibt es für Unternehmen in Russland wegen des Ukrainekriegs nur eine richtige Entscheidung: sie müssten das Land sofort verlassen. Aber stimmt das wirklich? Mehr als 600 Unternehmen haben bisher den Rückzug angetreten – während einige pausieren, wollen andere dem Land ganz den Rücken kehren. Doch andere bleiben – bis heute. Unternehmen wie Metro , Globus oder Liebherr .

Es ist nicht einfach, Unternehmen zu finden, die offen darüber sprechen, warum sie in Russland bleiben. Die F.A.Z. hat alle Unternehmen angefragt, die laut Liste der Yale-Universität (Stand: 13. 4.) von Sonnenfeld noch in Russland aktiv sind, darunter zum Beispiel Molkereien wie Ehrmann und DMK Group , Modeunternehmen wie etwa New Yorker , Maschinenbauer wie Liebherr oder Gea , Händler wie Metro oder Globus. Von manchen kam bis Redaktionsschluss keine Antwort. Unternehmen wie Ehrmann gaben zwar eine Rückmeldung, jedoch nur mit der Bitte um Verständnis, dass das Unternehmen sich nicht äußern möchte. Ein anderes, Lebensmittelhersteller Carl Kühne , äußerte sich im „Hamburger Abendblatt“. Nun heißt es von dessen Pressestelle, wegen der „Komplexität der Gesamtsituation“ wolle das Unternehmen derzeit nichts sagen.

Welle der Empörung

Einer, der sich äußert, ist Stefan Klebert vom Maschinenbauer Gea. Der Unternehmenschef erklärt auch gleich, weshalb andere sich wohl lieber zurückhalten: „Von Unternehmen und CEOs wird zunehmend erwartet, dass sie zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung beziehen“, sagt er. Doch richtig geführt werde die Diskussion nicht: „Mit Blick auf die vergangenen Jahre fällt mir jedoch auf, dass viele Meinungen, die konträr zur momentan vorherrschenden Stimmungslage sind, nicht re­spektiert werden.“ Das scheinen auch andere so zu sehen: Am Telefon sagt ein Unternehmenssprecher, der nicht namentlich genannt werden möchte, er würde mit Argumenten nicht mehr weiterkommen. Schon jetzt sehe das Unternehmen sich Boykottaufrufen ausgesetzt.

Und hier liegt wohl die Krux, weshalb Unternehmen bei der Russlandfrage die Öffentlichkeit scheuen: Denn dass Kunden Unternehmen bestrafen, die nach wie vor in Russland sind, zeigen Fälle wie Ritter Sport deutlich. Weil der Schokoladenhersteller zunächst weiter Waren nach Russland liefert, rollte eine Welle der Empörung über das Unternehmen. „Ritter Sport sei Mord“ oder „Quadratisch; Praktisch; Blut“ – lauten die Claims in den sozialen Medien. Ritter Sport erklärte, dass eine Beendigung der Geschäfte dazu führen würde, dass die Produktion sich drastisch verringere. Dies hätte Auswirkungen auf Mitarbeiter und schlussendlich auch auf die Kakao-Bauern, die selbst aus Entwicklungsländern kommen. Auch als Ritter Sport versprach, den Gewinn zu spenden, endeten die Boykottaufrufe nicht.