Zur Strukturpolitik für den ländlichen Raum gebe es keine Alternative, sagt Horst Seehofer (CSU). Der müsse attraktiver werden angesichts zunehmender Wohnungsnot in den Städten und Lebensverhältnissen, die auseinanderdriften. Was der Bundesminister für Inneres, Bauen und Heimat im Interview mit der F.A.Z. forderte, ist allerdings anspruchsvoller, als es auf den ersten Blick wirkt.

Infineon zum Beispiel, Münchner Dax-Konzern, will sich von der Politik erst gar nicht vereinnahmen lassen. An den von Seehofer ausgelösten tagespolitischen Diskussionen will man sich nicht beteiligen, heißt es dort. Schon gar nicht kann man mal eben neue Standorte in strukturschwächeren Regionen eröffnen. Denn aufgrund der für die Branche wichtigen Skalen- und Mengeneffekte müssten die Investitionen auf bestehende Standorte konzentriert werden.