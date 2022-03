Ukrainekonflikt : Wie die Musikindustrie auf den Krieg reagiert

Green Day im Februar in Los Angeles: Ursprünglich war für Ende Mai ein Konzert in Moskau geplant. Bild: AP

Viele westliche Unternehmen haben in Folge des Ukrainekriegs ihr Russlandgeschäft auf Eis gelegt. Nun zieht sich auch der weltgrößte Musikkonzern aus dem Land zurück. Wie Universal Music am Dienstagabend deutscher Zeit mitteilte, werden alle Aktivitäten umgehend eingestellt und die Büros in Russland geschlossen. Universal dränge auf ein möglichst baldiges Ende der Gewalt und halte sich mit dem Schritt an internationale Sanktionen.

Universal und die anderen beiden globalen Musikriesen – Warner und Sony Music – hatten zuvor angekündigt, Hilfsorganisationen zu unterstützen. Über eine etwaige Aussetzung ihrer Tätigkeiten in Russland haben letztere bislang nichts mitgeteilt. Informationen von Branchenseiten zufolge wollen beide Unternehmen aber bald ebenfalls eine Entscheidung verkünden.

Der russische Markt für Musikaufnahmen war 2019 laut dem Label-Branchenverband International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) zwar global gesehen nur die Nummer 17. Doch stand im Vorjahresvergleich ein Umsatzzuwachs von 50,3 Prozent zu Buche. Der Gesamtumsatz belief sich auf 171,7 Millionen Dollar. Mit Blick auf die große Bevölkerung Russlands und die entsprechenden Wachstumsmöglichkeiten ist der Reiz für die Branche offensichtlich.

Live Nation zog sich schon früh zurück

Der Universal-Rückzug ist freilich beileibe nicht die erste Reaktion der Musikindustrie dieser Art. So hatte der größte Live-Entertainment-Konzern der Welt, das US-Unternehmen Live Nation, zu dem auch die Plattform Ticketmaster gehört, schon vor einer Woche erklärt, keine Konzerte mehr in Russland zu veranstalten und im Markt nicht mehr tätig sein zu wollen. Zusätzlich zu einer Reihe von Solidaritätsbekundungen von Künstlerseite sagten diverse Musiker und Bands wie Björk, Nick Cave, The Killers oder Green Day Auftritte in Russland ab.

Auch die Russland-Termine der Solo-Tour von Rammstein-Sänger Till Lindemann wurden gestrichen. Die deutsche Rockband hat in Russland seit langem eine große Fanbasis. Auf Instagram erklärte die Gruppe vor einigen Tagen: „Rammstein möchten ihre Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck bringen, das sich gegen den schockierenden Angriff der russischen Regierung wehrt.“ Auch sei ihnen „die Verzweiflung bewusst, die viele russische Fans angesichts der Handlungen ihrer Regierung empfinden und wir möchten an die Menschlichkeit erinnern, die russische und ukrainische Bürger teilen“.

Spotify weiter aktiv, Präsenz in Russland geschlossen

Der Audio-Streamingdienst Spotify hat seine Präsenz in Russland schon vor einer Woche auf „unbestimmte Zeit“ geschlossen. Zudem sei der Zugang zu Inhalten von russischen Staatsmedien eingeschränkt und das Angebot von RT und Sputnik in der EU und „anderen Märkten“ entfernt worden. Der Dienst selbst ist in Russland allerdings bislang weiterhin verfügbar, um „den globalen Fluss von Informationen aufrechtzuerhalten“, hieß es seitens des schwedischen Unternehmens. Spotify war erst im Juli 2020 nach Russland und unter anderem in die Ukraine expandiert.

Am Dienstag hatte nicht zuletzt auch die britische Verwertungsgesellschaft PRS ihre Zusammenarbeit mit der russischen RAO auf Eis gelegt. Die amerikanische BMI kündigte ebenfalls einen solchen Schritt an. Gleichzeitig betonte das britische Pendant zur deutschen Gema, dass es nicht das Ziel sei, russische Komponisten, Songwriter und Verlage, die für Frieden einträten, zu bestrafen. Die PRS wolle im Dachverband der Verwertungsgesellschaften (CISAC) auf eine Prüfung der weiteren Mitgliedschaft russischer Organisationen hinwirken und darüber hinaus mit den Partnern weiter nach Möglichkeiten suchen, die „Stimmen für den Frieden“ zu unterstützen.