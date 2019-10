Uniper-Vorstandschef : Es wird keine Zerschlagung geben

Aktualisiert am

Drei Jahre ist Uniper am Markt und als eigenständiges Unternehmen an der Börse. Jetzt greift der finnische Staatskonzern Fortum zu und will seinen Anteil auf 70 Prozent erhöhen. Wie überrascht waren Sie von dem Deal mit den Investoren Knight Vinke und Elliott?

Mit Fortums Vorstandschef Pekka Lundmark führe ich durchaus konstruktive Gespräche. Aber in die Verhandlungen zum Erwerb der Anteile der Aktivisten waren wir nicht eingeweiht.

Wird die Musik, nach der Uniper tanzen muss, jetzt in Helsinki gemacht?

Ohne einen Beherrschungsvertrag ist es erst einmal irrelevant, ob der Anteilseigner 30, 50 oder 70 Prozent hält. Wir sind immer noch ein selbständiges Unternehmen und eigenständig an der Börse gelistet. Und der Deal ist noch nicht vollzogen.