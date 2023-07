Aktualisiert am

Das Firmenlogo von Uniper am Unternehmenssitz in Düsseldorf Bild: Reuters

Wegen des russischen Gaslieferstopps war das Energieunternehmen im letzten Jahr in Schieflage geraten. Der Bund musste einspringen. Nun rechnet Uniper mit Gewinnen in Milliardenhöhe – und will einen Teil der Staatshilfen zurückzahlen.