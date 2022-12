Uniper-Chef im Gespräch : „Dieser Winter macht keine große Sorgen“

Aktualisiert am

Klaus-Dieter Maubach, Chef des Erdgasimporteurs Uniper, spricht über eigene Fehleinschätzungen, Rücktrittsgedanken an grauen Samstagen und den größten Verlust der deutschen Unternehmensgeschichte.

Herr Maubach, Uniper ist zum ­Symbol der gescheiterten deutschen Energiepolitik geworden. Ihr Unternehmen schreibt einen Rekordverlust von 40 Milliarden Euro und wird verstaatlicht. Was sind Ihre persönlichen Lehren aus dem Horrorjahr 2022?

Ich ziehe für mich dieselben Lehren, wie sie Deutschland insgesamt ziehen muss: Wir haben uns auf Russland als Lieferant von Kohle, Öl und Gas in hohem Maße verlassen. Das taten wir auf Basis der Erfahrung einer verlässlichen Geschäftsbeziehung über mehr als 50 Jahre. Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar war eine Zeitenwende.

Noch drei Wochen vor Kriegsbeginn haben Sie im F.A.S.-Interview beschwichtigt und Russland als allzeit verlässlichen Gaslieferanten gelobt, trotz klarer Krisensignale. Hätten Sie früher Alarm schlagen müssen?

Ich will nichts verklären, aber ich zähle auch nicht zu denen, die alles immer schon gewusst haben. Ich habe das nicht für möglich gehalten und glaubte, dass die jahrzehntelangen Gaslieferbeziehungen mit Russland Bestand haben werden. Ich hielt es nicht für möglich, dass es schlimmer kommen könnte als in den kältesten Tagen des Kalten Krieges. Leider habe ich sogar nach dem russischen Überfall Gazprom als zuverlässigen Lieferanten verteidigt. Das nehme ich mir heute selbst übel, nicht gesehen zu haben, dass das zusammenhängt.

Andere Länder warnten Deutschland schon seit Jahren vor einer zu großen Abhängigkeit vom russischen Gas. Das wurde ignoriert.

Im Nachhinein findet sich immer jemand, der mit seinen Prognosen richtig lag. Um es sehr platt auszudrücken: Hinterher weiß man immer die richtigen Lottozahlen. Es gibt zu jedem Zeitpunkt Millionen von Prognosen, und mein Problem als Unternehmenschef ist: Vorher weiß ich nicht, welche sich als richtig erweisen werden.

Das waren aber nicht irgendwelche Prognosen, sondern Warnungen der Regierungen von Partnerländern.

Sorry, aber da muss ich sagen: Für mich ist die deutsche Regierung maßgeblich. Und deutsche Regierungschefs haben über viele Jahre gesagt, dass die Energiegeschäfte mit Russland in Ordnung sind und der Bau der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 unterstützt wird. Das war politischer Konsens. Das wurde nicht nur von Frau Merkel unterstützt, sondern auch von der SPD. Auch zu Zeiten, als Donald Trump vehement dagegen opponierte. Es gab keine große politische Kraft in Deutschland, die gesagt hätte: Wir wollen das nicht. Es ist zwar richtig, dass osteuropäische Partner, insbesondere Polen, sich ablehnend gezeigt haben. Aber als deutsches Unternehmen waren wir auf einer Linie mit den damaligen Interessen und Positionen der deutschen Politik.

Haben Sie dieses Jahr daran gedacht, hinzuschmeißen und zurückzutreten?

Nehmen wir an, dass das an irgendeinem grauen Samstag der Fall gewesen wäre: Glauben Sie, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um Ihnen das in diesem Interview zu sagen? Ich nicht.

Haben Sie das Vertrauen der Bundesregierung, um weiterzumachen?

Ohne Vertrauen ist keine Zusammenarbeit möglich. Aber diese Frage müssen Sie der Bundesregierung stellen.

Die Uniper-Rettung wird die Steuerzahler, Stand heute, bis zu 51 Milliarden Euro kosten, auch das ein einsamer Rekord in der deutschen Börsengeschichte. Ist das der „Worst Case“, oder kann es noch teurer werden?

Die 51 Milliarden Euro kann ich so nicht bestätigen, die Medien haben da mehrere Zahlen aufeinandergestapelt. Auf der Hauptversammlung am Montag haben wir eine Kapitalerhöhung um 8 Milliarden Euro und ein genehmigtes Kapital von weiteren 25 Milliarden Euro durch den Bund beschlossen. Wir gehen derzeit davon aus, dass diese 33 Milliarden ausreichen werden, um die Verluste aus der notwendigen teureren Gasbeschaffung bis Ende 2024 abzudecken.

