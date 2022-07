Geplanter Staatseinstieg : Uniper-Beschäftigte warnen vor Zerschlagung

Der schwer angeschlagene größte deutsche Gasimporteur Uniper ruft nach einem Einstieg des Staates, um das Unternehmen zu retten. Unmittelbar nach Verabschiedung des neuen Energiesicherungsgesetzes (ENSIG) hat der Konzern dazu bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Dabei gehe es um eine „relevante Beteiligung des Bundes“, sagte der Vorstandsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach. „Das ist jetzt der Weg, den wir bereit sind zu gehen.“

Wegen der russischen Lieferkürzungen muss Uniper anderweitig Gas zu extrem hohen Preisen beschaffen, um seine Verträge mit Industriekunden, Stadtwerken und Kraftwerksbetreibern zu erfüllen. Weil Uniper die Mehrkosten bisher kaum weitergeben kann, droht dem Unternehmen das Geld auszugehen. Die Ersatzbeschaffung koste täglich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. „Das ist für uns nicht lange durchhaltbar“, sagte Maubach.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) versprach Hilfe. „Wir werden nicht zulassen, dass ein systemrelevantes Unternehmen in Insolvenz geht und infolgedessen der globale Energiemarkt in Turbulenzen gerät“, sagte er in Berlin. Es würden verschiedene Stabilisierungsmöglichkeiten geprüft. Parallel zu Uniper verhandelt auch der finnische Mutterkonzern Fortum, dem 78 Prozent der Anteile gehören, mit der Bundesregierung. Dabei geht es um die Gründung einer „Versorgungssicherheitsgesellschaft“, in der die „systemkritischen deutschen Geschäftstätigkeiten“ gebündelt werden sollen, um sie in das Eigentum des Bundes zu überführen.

„Für die Gasversorgung kontraproduktiv“

Die Arbeitnehmerseite von Uniper stellt sich gegen die Pläne des finnischen Großaktionärs Fortum. „Von Anfang an haben wir uns gegen die Übernahme von Fortum gewendet, weil wir eine Zerschlagung des Unternehmens zu Lasten der deutschen Standorte und Mitarbeiter befürchteten. Heute scheint es dann doch in so eine Richtung zu laufen“, sagte der Konzernbetriebsratsvorsitzende Harald Seegatz der F.A.Z.

Der Vorschlag sei auch für die Gasversorgung kontraproduktiv. Ein solcher Konzernumbau mit der Herauslösung von deutschen Teilgesellschaften wie ihn Fortum vorschlage „könnte die Funktionsfähigkeit des Unternehmens mitten in der Energie- und Gaskrise blockieren. Das kann niemand wollen“, warnte Seegatz. „Für die Stabilität des Unternehmens und damit der Gasversorgung brauchen wir eine Mehrheitsbeteiligung des Bundes. Wenn die Bundesregierung das Unternehmen auffangen muss, muss sie auch das Sagen über den künftigen Kurs bekommen“.

Aus Sicht der Arbeitnehmer sollte der Konzern als Einheit erhalten bleiben. Zu Uniper gehört nicht nur das Gasgeschäft, sondern auch eine breit gestreute Stromproduktion, darunter Atomkraftwerke in Schweden sowie Gas und Kohle in Russland und europäischen Ländern. Auch gehört Uniper zu den größten LNG-Händlern und baut gerade ein schwimmendes Terminal für Importschiffe. „Aus gutem Grund ist Uniper regional und in seinen Geschäftsbereichen sehr breit aufgestellt. Diese Diversität bringt Stabilität“, sagte Seegatz.