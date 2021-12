Anreize für Unwillige : Wie Ungarn Corona-Impfgegner mit Geld locken will

Aktualisiert am

Wie Ungarn Corona-Impfgegner mit Geld locken will

Mit 1000 Euro umgarnt mancher Arbeitgeber Nichtimmunisierte. Das soll die Impfquote in dem Land endlich heben. Doch die ehemaligen autoritären Verhältnisse halten das Misstrauen der Bürger gegenüber der Regierung weiterhin aufrecht.

Schlange stehen für die Impfung: Solche Szenen, wie vor einem Hospital in Györ, sind in Ungarn nicht alltäglich. Bild: AFP

Zwar denken um diese Jahreszeit nur wenige an eine Bootsfahrt. Doch die Balaton-Schifffahrtsgesellschaft Bahart Zrt. baut schon für den Frühling vor und lockt ihr Personal mit einer Impfprämie von 150.000 Forint, also umgerechnet 410 Euro. Die Summe entspricht rund einem Drittel des durchschnittlichen Bruttolohns in dem kleinen mitteleuropäischen Land. Bis Mitte Dezember können die Mitarbeiter ihre Erstimpfung aufnehmen.

In den Vorteil des zusätzlichen Verdienstes kommen auch Angestellte, die schon geimpft sind. Genesene Beschäftigte oder jene, die sich derzeit nicht impfen lassen können, erhalten den Bonus ebenfalls, wenn sie bis Mitte März vorbeugen. Das Unternehmen unterstrich, die Aktion stehe im Zeichen der Saisoneröffnung im Frühjahr, wenn die Fahrgäste von einem durchgeimpften Personal betreut werden sollen. Auch die Bioraffinerie Pannonia Bio versucht seit Wochen, ihre 300 Beschäftigten mit einem finanziellen Anreiz für eine Impfung zu gewinnen. Gestaffelt nach den Impfungen können die Erwerbstätigen auf diese Weise umgerechnet fast 1000 Euro zusätzlich verdienen.