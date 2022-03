Ukraines Digitalministerium : Kiews Cyberpartisanen

Der Krieg in der Ukraine ist keine zwei Tage alt gewesen, da griff Mychajlo Fedorow zu seinem Smartphone. Er mobilisierte eine Truppe, die es so eigentlich noch gar nicht gab. Nachdem der kaum 31 Jahre alte ukrainische Digitalminister große Tech-Konzerne wie Apple , Google und Meta via Twitter aufgefordert hatte, alle russischen Nutzer von den Plattformen zu verbannen und sämtliche Verbindungen ins benachbarte Feindesland zu kappen, rief er zur Bildung einer IT-Army auf. Eine Art internationale Brigade, die sich aus Programmierern, Hackern und Software-Spezialisten rekrutiert.

Sie soll mittlerweile 290.000 Freiwillige umfassen. An ihrer Seite stehen erfahrene Hacktivisten wie die von Anonymous. Sie operieren hinter den eigentlichen Kampflinien in den Tiefen der russischen Netze. Wer sie sind und woher sie kommen, ist nicht auszumachen. Eine Schattenarmee im virtuellen Raum. Ihr Vorgehen wird von einer Kommandohöhe auf dem Messagingdienst Telegram aus gelenkt. Von dort holen sich die Cyberpartisanen Anweisungen, Befehle und Koordinaten potentieller Ziele. Ihre Aufgabe: die technischen Infrastrukturen Russlands angreifen und ausschalten – militärische und zivile.

Aufseiten der Russen gab es schon einige Verluste. Websites von Firmen, Behörden und Institutionen fielen aus; in Gas- und Ölkonzernen fuhren Computer nicht hoch; Ministerien und Fernsehkanäle kamen nicht ins Netz; Waffenherstellern versagten digitale Steuersysteme in Maschinen und Anlagen. Die Lage ist unklar, kaum etwas lässt sich verifizieren, an der Cyberfront ist vieles im Nebel, und das ist ein Problem – nicht nur für Moskau.

150 Cyber-Incidents in den ersten Tagen

„Juristisch gesehen sind die Schwellenwerte, ab wann von einem Cyberwar im Sinne eines Krieges gesprochen werden kann, verhältnismäßig hoch angelegt und auch noch sehr umstritten“, sagt Dennis-Kenji Kipker, Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen. Man könne nicht davon ausgehen, dass, wenn Anonymous den Cyberkrieg erkläre, tatsächlich Cyberkrieg sei. „In normalen Situationen würde niemand öffentlich zu Straftaten aufrufen, und es kann sich auch kein ausländischer Akteur, keine Privatperson jetzt aufschwingen und sagen: In der Situation, um Solidarität zu zeigen, rufe ich öffentlich zur Begehung von Straftaten beispielsweise gegen eine andere Bevölkerung auf. Da muss man ganz genau aufpassen, wie man das Ganze bezeichnet und die Abgrenzung trifft.“

Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt: „Der eine Aspekt ist: Das Kriegsentscheidende ist das Physische vor Ort. Und der zweite Aspekt: Die Frage, ob etwas gehackt werden kann, ist nicht die relevante, denn alles kann gehackt werden, wo ein Computer dran ist. Die Fragen, die am Ende relevant werden, sind: Wie wahrscheinlich ist das, und wer kann etwas damit gewinnen? Und dann fragen wir nach Kosten-Nutzen und solchen Abwägungen.“ Bis Mitte vergangener Woche zählte man 150 sogenannte Incidents. Der harte Cyberkrieg aber stehe wohl noch bevor.

„Als Privatperson sollte man nicht eingreifen“

Das sieht auch Thorsten Holz vom Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken so. Angriffe von Geheimdiensten, die großflächig Infrastruktur ausschalteten, gebe es noch nicht. Das aber könne sich rasch ändern. Gerade Russland habe die Fähigkeiten dazu. „Ich kann auch nur jedem empfehlen, nicht bei Anonymous und Co. mitzumachen, weil es unklar ist, was dann die Konsequenzen sind“, sagt Holz. „Es ist ein Konflikt, der gerade auf einer sehr hohen Ebene durchgeführt wird, und als Privatperson sollte man nicht eingreifen.“ Sebastian Artz vom Digitalverband Bitkom erklärt: „Es gibt keinen Grund zur Panik, aber mit dem Angriffskrieg Russlands ist auch im deutschen Cyberraum volle Aufmerksamkeit und größtmögliche Wachsamkeit aller Unternehmen, Organisationen und staatlichen Stellen geboten.“ Zumal die Ukrainer am digitalen Drücker bleiben.

In dem überfallenen Land gab es vor der russischen Invasion rund 200 000 IT-Spezialisten und 4000 Tech-Firmen. Viele von ihnen sind noch immer da. Die meisten ukrainischen Tech-Spezialisten sind jung und männlich – und dürfen das Land daher nicht verlassen. Ihre Branche ist die wachstumsträchtigste Industrie der Ukraine. Sie erlösten bis zur Invasion rund 5 Milliarden Dollar im Jahr. Firmen wie EPAM, Softserve oder Intellias verzeichneten jährliche Wachstumsraten von 50 Prozent. Mit Bitfury, People.ai, Grammarly oder Gitlab hat die Ukraine gar vier Start-ups mit einem Marktwert von mehr als einer Milliarde Dollar. Für die Entwicklung dieser Szene wurde 2019 das Digitalministerium gegründet. Das aber ist nun in einer völlig anderen Rolle.

Cryptospenden und NFTs

Die von Digitalminister Fedorow nach dem Einmarsch der Russen ausgerufene IT-Army mag groß sein, organisiert wird sie wie ein Partisanentrupp: mobil und motiviert, klare Ziele, kleine Einheiten. Es werden Preisgelder ausgeschrieben, um Lücken in russischen IT-Systemen zu finden. Über die werden Hacker in die feindlichen Netze geschleust. Sie sollen die Systeme manipulieren oder zerstören.

Auch für die Finanzierung setzt Fedorow auf Virtualität. Er rief die globale IT-Szene zu Spenden in Kryptowährung auf. Bislang liefen Bitcoin, Tether, Polkadot und Solana im Wert von 50 Millionen Dollar ein. Ein Drittel dieser Summe wurde schon wieder für Waffen, Helme, Lebensmittel, Medizin und Verbandszeug ausgegeben. In einem nächsten Schritt arbeitet Kiew nun an sogenannten NFTs. Diese digitalen Nachweiszertifikate sind bislang vor allem aus dem Kunstmarkt bekannt. Mitte März sollen sie als Spendennachweis zur Kriegsfinanzierung dienen.