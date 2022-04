Martin Brudermüller : Die große Angst des BASF-Chefs

Martin Brudermüller kann nur Attacke. Immer vorwärts, immer unter Strom, immer laut – Tempo, Tempo, Tempo. Der Krieg der Russen gegen die Ukraine hat den Vorstandsvorsitzenden der BASF schon deshalb ins Mark getroffen, weil er nicht mehr Herr des Verfahrens ist. Wenn Putin das Gas abstellt oder sich die Bundesregierung doch zu einem Boykott entschließt, stehen die Räder der Chemieindustrie still. Im schlimmsten Fall müsste die Produktion am Stammsitz der BASF , dem größten Chemieareal der Welt, von einem auf den anderen Tag heruntergefahren werden. Und Martin Brudermüller könnte überhaupt nichts dagegen tun.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Und das mitten in einer Transformation, wie sie die Chemieindustrie noch nicht gesehen hat. Brudermüller hat früh reagiert, dem Konzern einen klima­neu­tra­len Umbau verordnet, die Elektrifizierung der Produktionsanlagen. Er hat sich in Berlin und Brüssel den Mund fusselig geredet, dringend den Ausbau von erneuerbaren Energien angemahnt. Als erster Chemieführer ist er in den Wirtschaftsbeirat der Grünen eingetreten. Er will an der Spitze der Bewegung stehen. Wer klimaneutrale Produkte liefern könne, habe international einen Wettbewerbsvorteil. Doch das alles braucht Zeit. Wenn kein Gas mehr kommt aus Russland, steht der Umbau auf dem Spiel. Und Martin Brudermüller kann nichts dagegen tun.

Mindestens so sehr wie der Krieg selbst macht ihm die Unwissenheit zu schaffen. Dass in einer Wirtschaftsnation so viele Menschen auch in prominenten Positionen die Wertschöpfungsketten nicht verstehen. Dass sie nicht verstehen, wie die Basis des Wohlstands, die Indus­trie, funktioniert. Dass ihnen nicht klar ist, welche Folgen es für die gesamte Industrie hätte, wenn die großchemische Anlage stillsteht und keine Vorprodukte mehr geliefert werden, keine Lacke, keine Kunststoffe, keine Schäume, keine Düngemittel, nicht mal Arzneimittel.

Mehr zum Thema 1/

Von Karlsruhe nach Berkeley

Nach dem Überfall der Russen hat Brudermüller erst einmal weitergemacht wie immer. Wie paralysiert. Selbst vor Investoren hat er einen möglichen Gasboykott nur am Rande erwähnt, stattdessen die Fortschritte beim Umbau hin zur klimagerechten Produktion besprochen.

Nach ein paar Tagen ist ihm doch der Kragen geplatzt, und er hat im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung seinen Ärger von der Leber geredet. Mit drastischen Worten vor der Zerstörung einer ganzen Volkswirtschaft gewarnt. Vor der Blauäugigkeit der Moralisten. Dass namhafte Ökonomen einen Gasboykott als handhabbar einschätzen, bringt ihn fast zum Platzen. Die größten Wortführer, sagt er, seien die, die keine Verantwortung tragen. Sein Interview schlägt Wellen bis heute.

Ob BASF und ihre Tochtergesellschaft Wintershall mit der Finanzierung von Nord Stream 2 und den lang laufenden Verträgen mit Gazprom den russischen Krieg finanzierte? Nein, poltert er, der Konzern habe, unterstützt von der Politik, zusammen mit vielen anderen jahrzehntelang für Deutschland und Europa eine wettbewerbsfähige Energieversorgung aufgebaut. Den Krieg habe niemand vorhersehen können.

Brudermüller ist Chemiker. Er hat in Karlsruhe promoviert, in Berkeley als „Post Doc“ geforscht, sein Vater war Physiker, er ist Naturwissenschaftler durch und durch. Dass politische Logik wirtschaftliche Logik aushebeln kann, ist ihm fremd. „Moral buchstabiert sich anders als Verstand“, hat Christian Kullmann, Evonik-Chef und Präsident des Chemieverbandes VCI diese Woche auf dem parlamentarischen Abend in Berlin gesagt. Brudermüller, im Publikum, sieht es nicht anders.

Niemand in der Industrie kann dagegen etwas tun

Statt billiges Gas mit Leitungen aus dem nahen Russland zu holen, erzwingt der Krieg, dass künftig gefracktes Gas aus Amerika erst verflüssigt, dann mit Schiffen über den Ozean gefahren, dann in Europa wieder mühsam zu Gas gemacht wird. Schon die Vorstellung bereitet Brudermüller körperliche Schmerzen. Die Kriegsfolgen wird die Industrie noch spüren, wenn die Waffen längst schweigen. Die Amerikaner werden ihr Gas für ein Sechstel des Preises bekommen, Chinesen und Inder, die sich beide nicht an den Sanktionen beteiligen, können schon heute 20 Prozent billiger produzieren.