Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und sein dänischer Amtskollege Troels Lund Poulsen am 5. Mai 2023 zu Besuch in Klietz in Sachsen-Anhalt: Bundeswehrsoldaten sollen ukrainische Soldaten in der Instandsetzung von Kampfpanzern vom Typ Leopard 1 A5 ausbilden. Bild: dpa