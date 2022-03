Krieg in der Ukraine : Welche Unternehmen ihr Russland-Geschäft auf Eis legen

iPhone war gestern: In Russland sind vorerst alle Läden dicht, in denen Apple-Produkte verkauft werden. Bild: Reuters

Welche Unternehmen ziehen Konsequenzen für ihr Russlandgeschäft?

Seit Beginn des Krieges ist der Druck nicht zuletzt wegen politischer Sanktionen auf westliche Unternehmen enorm gestiegen, keine Geschäfte mehr mit dem Aggressor Russland zu machen. Auch die ukrainische Regierung appelliert direkt an die verantwortlichen Manager. Gerade hat der ukrainische Vize-Premier die beiden Software-Konzerne Oracle und SAP in einem Brief aufgefordert, ihre Dienstleistungen in Russland einzustellen. Immer mehr Unternehmen aus den westlichen Industriestaaten kappen nun ihre Verbindungen nach Russland, lösen sogar Beteiligungen auf. Auch die Geschäfte mit Belarus geraten in den Blickpunkt. Die Liste wird stündlich länger und umfasst immer mehr Branchen. Der dänische Reederei-Riese Maersk hat ebenso Konsequenzen gezogen wie die Energiekonzerne Eni, BP, Shell, Exxon und OMV. Im Handel gilt der Rückzug etwa für Rossmann, Rewe, Penny, Netto, die französische Carrefour-Gruppe oder Biedronka aus Polen. Die deutschen Banken verweisen darauf, dass sie schon in den vergangenen Jahren ihr Russland-Geschäft signifikant verringert haben – von einer kompletten Einstellung des Geschäfts ist jedoch nicht die Rede. Sanktionen und Verbote zwingen alle Fluggesellschaften aus der EU, den russischen Luftraum zu meiden, Moskau nicht mehr anzusteuern und nach China und Japan teure Umwege zu fliegen. Flugzeugvermieter versuchen, Jets von russischen Airlines abzuziehen.