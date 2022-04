Autoindustrie im Sparmodus : Die Angst vor dem Sturm

Noch ist in der Automobilindustrie von einem Stellenabbau im großen Stil keine Rede: VW-Produktionslinie im Werk in Hannover Bild: Daniel Pilar

Als Putins Krieg in der Ukraine losbrach, wurde auch die deutsche Autoindustrie kalt erwischt. Hersteller wie Zulieferer haben Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt, weil in der Ukraine gefertigte Kabel- und Bordnetzsysteme nicht mehr geliefert wurden. Vor allem Volkswagen und BMW trifft der Ausfall bis heute hart. Hinzu kommen steigende Rohstoffpreise und andere Einschläge, die jetzt dazu führen, dass die Konzerne auf die Kostenbremse treten. Nach außen ist wenig davon zu sehen. Starke Geschäftszahlen des vergangenen Jahres überdecken scheinbar alles. Doch in der Branche wächst von Tag zu Tag die Sorge über eine ungewisse Zukunft.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

So sind auch die Geschäftserwartungen der deutschen Autoindustrie aufgrund des Krieges eingebrochen. Die Branche fürchte einerseits sinkende Absätze und andererseits steigende Produktionskosten wegen der hohen Energiepreise, teilte das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mit. Der auf monatlichen Unternehmensumfragen beruhende Ifo-Indikator für die Erwartungen der Autohersteller und ihrer Zulieferer sank im März von plus 14,4 auf minus 43,1 Punkte. Laut Ifo war das der stärkste bislang gemessene Einbruch. Zudem ist mit weiter steigenden Autopreisen zu rechnen. Die Autohersteller beurteilen demnach auch ihre aktuelle Lage schlechter als im Februar. „Der Mangel an Vorprodukten verschärfte sich weiter“, sagte Oliver Falck, Leiter des ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien. Die Preiserwartungen erreichten laut Ifo einen neuen Höchststand von 86 Punkten, nach 77,9 im Februar.